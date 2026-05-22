馬英九駁妻姐「不認失智」 詹江村引母病況：病人認知不等於真相

桃園市議員詹江村（左圖）在臉書發文點明關鍵重點：馬英九的姊姊跟老婆，為什麼會同時發聲明稿，這還不清楚嗎？（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬英九今（22日）偕金溥聰及律師拍片，發聲駁斥自己已失智的傳聞，表示對妻子周美青委託大姊馬以南擔任醫療照護執行者的聲明感到錯愕與遺憾。對此，家有失智病患的桃園市議員詹江村在臉書發文，認為重點不在誰打臉誰，或失智者本人當下的認知為何，「馬英九的姊姊跟老婆，為什麼會同時發聲明稿，這還不清楚嗎？」

詹江村覺得不少媒體用「打臉」形容馬英九有失公允，他引用自己母親病況，發文如下：

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我媽媽也常常讓人以為打臉醫生的說法，我們會選擇相信我媽媽，但也不會質疑醫生，因為我媽媽的認知確實是這麼認為。

但是我媽媽的認知並不是真相，是因為我媽媽生病了，所以那是我媽媽她的認知，並不是我媽媽在說謊，而是我媽媽的意識已經跟一般人不一樣，因為我媽媽生病了！

馬英九的姊姊跟老婆，為什麼會同時發聲明稿，這還不清楚嗎？

說馬英九打臉馬嫂跟馬大姊的記者，可能家裡沒有這樣的老人，所以無法將心比心。

發文一出，讓不少家有失智者的臉友們感同身受，「失智的怎麼可能會知道自己失智，馬前總統真的很可憐， 一直被某些不肖人士利用。」、「周美青的話還不信，某些人到底還要多瘋」、「我希望馬總統旁邊的人可以離他遠一點，現在他需要的是家人，不是那些政客。」

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