「頂流5生肖」農曆4月好運爆棚！ 謝沅瑾示警：3生肖別硬撐

自明天起，接下來30天這5個生肖「前有伯引路，後有推手鼎力相助」！（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆4月份「生肖運勢榜」出爐！知名命理專家謝沅瑾點名，自國曆5月17日（星期日）起，有「5大生肖」喜迎強勁貴人運，不但在職場上大有突破，財運合作也格外順暢。不過也有「3生肖」面臨壓力延長賽，謝沅瑾提醒，身心俱疲時千萬別硬撐，適度調整步調、補眠放空，才能平穩圓滿過關、逆風翻盤！

➤ TOP 1：馬

．好運亮點：恭喜！貴人神助攻！遇到的「無形助力」非常多，先前讓你覺得卡關、不順遂的事情，接下來30天都有機會迎刃而解。

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．開運指南：大方善用身邊的朋友、人脈與同事資源，多交流討論能讓計畫推動得更完美。健康方面略為留心，記得放緩步調、看清細節，體力別過度透支，一切都會非常順利。

➤ TOP 2：雞

．好運亮點：雖然工作壓力稍大，所幸遇「貴人運」大開，適合推動重大計劃，或是高難度的談判，有益於水到渠成。

．開運指南：男性朋友，事業進展順利；女的朋友則易遇上感情工作兩頭忙的情況。只須多加注意身體健康警訊與日常保養，將是收穫滿滿的一個月。

➤ TOP 3：羊

．好運亮點：貴人相助，有勞有成，工作細節有望迎來重大突破！屬於「付出必有收穫」的黃金耕耘期。本月男性的發展機會與觸角，會比往常多更多。

．開運指南：機會變多時，要做好時間分配、避免過勞，留意小人從中做梗。女性朋友則要在社交應對進退中多保護自己，只要願意努力付出，就能交出一張漂亮的成績單。

➤ TOP 4：牛

．好運亮點：貴人相助，財運合作雙管齊下！雖然偶會感到壓力稍大，但都有望突破盲點和困境。

．開運指南：拚事業、賺大錢之餘，務必留意身心健康，微小的不適或感冒千萬不要拖延。及時照料身體，自然能順風順水、大發利市。

➤ TOP 5：猴

．好運亮點：合作防衝突，幸有貴人在關鍵時刻會適時出手，幫助你解決問題，整體來說還算蠻好的。

．開運指南：雖有貴人相護，但在商業合作或人際配合上仍需格外謹慎，容易因價值觀不同爆發矛盾。切記，遇到疑慮時請放慢腳步、耐心溝通。另外，儘量減少出入喪葬或探病場合，就能有效避開對健康影響。

付出必有成果！謝沅瑾曝農曆4月「好運頂流」生肖：衝刺就趁現在！（本報製圖）

【放慢步調．蓄電待發7生肖】

➤鼠

．運勢關鍵：職場與家務的雙重財務壓力來襲，容易讓人心力交瘁、身心俱疲。

．轉運契機：凡事量力而為、千萬別硬撐！當心過度勞累導致心態崩潰或免疫力下降。感到疲憊時請立刻補眠或短暫放空，適度休息才能走更遠的路。

➤虎

．運勢關鍵：農曆4月起，身邊小人突然變多，容易遇上「你真誠相待、對方卻不感激」的窘境，感情上也容易產生誤會。

．轉運契機：只要抱持「轉念」心態，抱持助人為快樂之本的心態，情緒就不會受影響。注意金錢觀的溝通，適度調整自己，便能化解危機、不被內耗。

➤兔

．運勢關鍵：健康運勢面臨考驗，生活細節與壓力容易直接反映在身體與睡眠品質上。

．轉運契機：工作上保持「盡力就好」的佛系心態，若急著想要看到成果，反而欲速則不達。謹記，當身體發出疲勞訊號時，就要適度休息放鬆，一切狀況都會得到最好的安排。

➤龍

．運勢關鍵：得失心放淡，多一分留心就能平安。無論付出多少努力，可能會因無法看到對等的成果，而出現事倍功半的無力感。

．轉運契機：建議把要求和標準降低，事情反而會出乎意料地順利進行。另外，農曆4月出入、行車須格外提高警覺，別讓突發事件影響既定計劃。

➤蛇

．運勢關鍵：本月壓力的延長賽持續，疲憊感較重。如果不主動調整，身體的小毛病容易接二連三地冒出來。

．轉運契機：抓緊時間讓自己多休息，另外針對長輩的身體健康也要多加留意與關心，才能平穩度過。

➤狗

．運勢關鍵：遇上「撞牆停滯期」，宜「以退為進找轉機。」尤其是工作或生活上可能會面臨無法掌控、難以突破的困境感，讓你失去積極動力。

．轉運契機：遇到困境時不妨強迫自己停下腳步、舒緩情緒。有時候放慢步調、適度放空，反而能讓你看清問題核心，並在調整中找到改變的契機。

➤豬

．運勢關鍵：容易因為價值觀落差與身邊的人產生摩擦，過度的壓力也容易引發心理上的倦怠感。

．轉運契機：意見不合時請先「冷處理」，以傾聽代替爭辯。如果感到壓力大到心態有些陰暗，不妨適時尋求專業醫生協助。只要調適好心情，這個月一樣可以平平順順、圓圓滿滿。

☆民俗說法僅供參考☆

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