狄鶯富養孫安佐3000萬帳單曝光 「連去朋友家吃粥都動怒」

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（取自孫安佐IG、記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐近日再因涉嫌恐嚇公眾、持有具殺傷力槍枝等罪嫌遭警方逮捕，引發社會譁然，而狄鶯一句「中研院為什麼不吸收他？」更再度掀起討論。對此，名嘴許聖梅也在節目中揭露，孫安佐從小到大的「富養人生」背後，其實早已燒掉父母至少數千萬元。

許聖梅在《新聞挖挖哇》中透露，孫安佐其實是狄鶯37歲時，歷經3次人工受孕才辛苦生下的獨子，因此從小被視為掌中寶，她指出狄鶯對兒子的照顧極度細膩，飲食全都精算營養成分，甚至曾因孫安佐跑去朋友家吃粥而動怒，擔心外食不夠健康。

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孫安佐（右）與媽媽狄鶯（左）及爸爸孫鵬（後）最近成為話題焦點人物。（翻攝自IG）

除了生活開銷驚人，狄鶯與孫鵬在教育投資上也毫不手軟，許聖梅透露孫安佐從小學到國中皆就讀高額學費的私立名校，每年學費高達50萬至60萬元；赴美讀高中短短2、3個月，就燒掉近200萬元學費與住宿費，而他熱愛軍武、射擊相關興趣，在海外實彈射擊場的大量子彈花費，也全由父母買單。

真正壓垮家庭財務的，則是孫安佐數度觸法後衍生的龐大法律支出，許聖梅指出當年孫安佐在美國涉入恐攻案入獄238天，孫鵬與狄鶯全面停工赴美救子，跨國律師費保守估計至少燒掉3000萬元，甚至一度傳出夫妻倆變賣房產籌錢。返台後長達4年的官司、遭黃琪詐騙19萬元，以及去年瓦斯火槍事件的百萬元交保金與律師費，也讓這場「養兒帳單」持續失血，讓網友直呼根本是演藝圈「頂級碎鈔機」。

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