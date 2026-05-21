林志玲無預警宣布請辭文策院董事！「重量比想像中沉重」

林志玲將於6月底接任文化內容策進院董事。（文策院提供）

〔記者許世穎／台北報導〕昔「台灣第一名模」林志玲日前受邀出任文化內容策進院新任董事，引發外界關注與各方討論。不過她今（21日）無預警發表正式聲明，表示在深思熟慮後，為避免外界出現更多非事實揣測與誤解，決定不承接該職務。

林志玲在聲明中首先對邀請表達感謝，指出非常榮幸獲得文化內容策進院肯定。她表示，當初接受邀請的初衷，是希望能為台灣文化產業盡一份心力，但後來發現「這個稱謂的重量，比想像中沉重很多」。

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她也進一步談及對文化產業的期待，強調始終真誠希望讓台灣擁有的文化被更多人看見，包含影視、時尚、音樂、建築、圖文出版以及兒童美學教育等領域，都能持續累積能量，成為推動改變的力量。

林志玲指出，文化是人文的根本，也是世界上最珍貴的資產之一。她期盼相關產業能在未來持續發展，「無拘無束地飛翔」。

至於未來規劃，她也強調，雖然不再擔任董事，但仍會以個人力量持續關注文化、兒童醫療與教育、婦女關懷、兒少心理健康等議題，並延續先前承諾的TCCF以及「五年十部電影計畫」。

她最後表示，希望即使力量微小，只要持續單純而堅定地前行，終將累積成果，也期待社會能以溫柔與正向的力量面向未來，「把日子過得健康平安，也溫暖自在」。

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