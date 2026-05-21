安德魯王子醜聞再燒 英國解密文件驚爆女王曾親自護航

英國政府近日解密文件當中，赫見已故的女王伊莉莎白二世（左）護航次子安德魯王子。圖右為路易王子。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國政府近日解密文件當中，赫見已故的女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）曾親自推動讓安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）擔任英國貿易特使，然而隨著女王過世，安德魯王子捲入富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞案而身敗名裂，引發大眾質疑女王當時任命程序。

已故富豪艾普斯坦性醜聞不斷被揭發。（美聯社）

在2000年時，伊莉莎白二世希望次子安德魯王子擔任「貿易特使」，當時迎國貿易國際局（BTI）負責人萊特（David Wright）在信件中明確提到，女王非常希望安德魯王子能在推廣國家利益方面能扮演重要角色。安德魯王子也於2001至2011年擔任該職務。

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安德魯王子擔任貿易特使期間，頻繁自肥。（美聯社）

在任期間，安德魯王子爭議不斷，他頻繁搭乘私人飛機、住豪華酒店，被外界戲稱「飛行里程安德魯」（Air Miles Andy）。且安德魯王子將當時外交官的建議拋在腦後，更偏好前往「較先進的國家」，當然，用的全是王室名義。

安德魯王子捲入艾普斯坦性醜聞案後身敗名裂。（路透）

隨著安德魯王子捲入美國已故富豪艾普斯坦的性犯罪醜聞，這項缺乏監督的任命案再度成為焦點。同時，他也因涉嫌在擔任特使期間向艾普斯坦洩露敏感資訊而接受公職人員行為失當的調查。儘管他始終否認任何不法行為，且尚未被起訴，但這份解密文件的曝光，無疑讓這位早已被剝奪王室頭銜與軍階的王子，形象再度跌落谷底。

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