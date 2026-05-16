不只火焰槍！孫安佐家中搜出疑似改造槍枝 恐觸犯槍砲重罪

藝人孫鵬與狄鶯獨子孫安佐14日在社群平台上傳「自製火焰槍」影片，警方於今（16日）清晨搜索住處並拘提。（記者陳奕全攝）

〔記者翁靖祐／台北報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐14日在社群媒體Instagram上傳自己製作的「神級火焰槍」，並表示「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」。北投分局15日接獲檢舉後，今日將孫安佐拘提到案，訊後移送士林地檢署進行複訊。檢方訊後，認為孫安佐涉犯恐嚇公眾、放火未遂、公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例4罪，並認其有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見；孫的經紀人陳昱中（網紅「重讀」）則涉毒品危害防制條例、恐嚇公眾、公共危險罪，以3萬元交保，限制住居、出境及出海。

除先前被PO至網路上的火焰槍外，檢警在搜索孫安佐家時，還意外發現模擬槍枝以及疑似改造槍枝，因此認為孫安佐涉犯槍砲等重罪，偵辦重點也轉向槍砲彈藥刀械管制條例第7條第1項「持有具殺傷力槍枝」，以及第20條之1第4項「持有公告查禁模擬槍」等罪嫌。

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孫安佐（現名：孫健豪）2018年才因為在美國犯下恐怖威脅罪入獄，並在服刑完畢後被驅逐出境返台。孫安佐回台以後，經營YouTube等自媒體成為網紅，不過卻有許多行為令民眾髮指。其中包括泰國旅遊時私闖民宅、在北市東區夜店持瓦斯火槍把玩等，更宣稱要前往烏克蘭參軍，讓孫鵬、狄鶯常被連累，登上媒體版面。

孫安佐14日在IG上傳影片，「公開2026最新發明」於影片中秀出自己製作的「神級火焰槍」，並在友人陪同下，將火焰槍裝填煤油以後點火，噴出巨量火焰，拍攝現場直冒黑煙，一同拍片的友人見到火勢之大，直言「拍片而已不要玩命啊！」孫安佐則洋洋得意地說「以防萬一要把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。影片發布後，引發網友熱議。

北投分局獲報後，緊急報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，並持法院搜索票以及拘票後，於今日清晨前往孫安佐北投住家搜索，當時孫鵬、狄鶯都在場，孫安佐也未有反抗動作。不過在搜索中，孫安佐被查獲模擬槍枝以及改造槍枝2把，且在初步測試後，其中1把疑似具備殺傷力，目前已經送至刑事局鑑定，若鑑定結果達法定標準以後，全案將進一步上升至持有具殺傷力槍枝罪，本案也屬於重罪。

檢方認為，孫安佐涉犯恐嚇公眾、放火未遂、公共危險罪、槍砲彈藥刀械管制條例4罪，並認其有逃亡、滅證、勾串及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。至於陳昱中則涉毒品危害防制條例、恐嚇公眾、公共危險罪，被裁定3萬元交保、限制住居、出境、出海。

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