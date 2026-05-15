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娛樂 電影

陳意涵落馬！《陽光女子合唱團》劇情片0票「評審連討論都沒」

《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎4個獎項。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎4個獎項。（壹壹喜喜提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2026台北電影獎入圍名單出爐，台灣影史國片票房冠軍《陽光女子合唱團》獲得4項提名，台北電影節總監李亞梅被問到為何沒有入圍最佳劇情長片，她今天（15日）受訪時直言：「連討論都沒有討論到。」

相關新聞：2026台北電影獎入圍名單揭曉！《大濛》13項提名大贏家 《雙囍》10項緊追

台北電影獎今年同樣競爭激烈，李亞梅指出，影帝遺珠包括《功夫》的戴立忍、《女孩》的邱澤，評審肯定戴立忍在《功夫》中突破過往形象，以很有創意層次的演出方式，成功呈現電影世界跟角色的獨特性；邱澤在《女孩》的表演上投入非常多細節，為故事帶來壓迫感，不過兩人票數皆未過半。

邱澤在《女孩》中，飾演被生活壓垮、酗酒成性的父親。（甲上娛樂提供）邱澤在《女孩》中，飾演被生活壓垮、酗酒成性的父親。（甲上娛樂提供）

影后遺珠則有《深度安靜》的林依晨、《女孩》白小櫻、《陽光女子合唱團》陳意涵以及《我們意外的勇氣》的劉若英。評審認為林依晨在聲音表現上有明顯進步，很欽佩她接下難度這個高的角色，也做到這個角色的窒息感；白小櫻精神被壓迫的演出帶動劇情發展，劉若英則被評審大讚非常厲害，一個人獨撐大局，用生命力包覆電影，可惜票數同樣不足未能入圍。

戴立忍在《功夫》中展現瘋魔演技。（麻吉砥加提供）戴立忍在《功夫》中展現瘋魔演技。（麻吉砥加提供）

至於《陽光女子合唱團》中的陳意涵，李亞梅指出她確實有被評審討論到，陳意涵身為該片的重要女主角，把觀眾帶進情緒裡面，其實滿搶眼，「她的演出在類型化的電影，有達到把觀眾帶進故事的情感裡面的功用和表演能力。」只是最後仍未能入圍。

《陽光女子合唱團》海撈7億票房，是台灣影史國片票房冠軍，被問到未能入圍最佳劇情片一事。李亞梅不諱言，評審在最佳劇情片、技術獎項中完全沒有討論到《陽光女子合唱團》，而是專注於影片的完成度、創意上，並沒有把票房成績考慮進去。

不過《陽光女子合唱團》仍表現亮眼，一口氣入圍最佳女配角（孫淑媚）、最佳女配角（翁倩玉）、最佳新演員（何曼希）、最佳原創電影歌曲（《幸福在歌唱》詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲））等4個獎項，表現仍是相當精彩。

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