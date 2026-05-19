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娛樂 最新消息

孫安佐家中藏2把槍 被抓淡定回「不是我的」

孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（翻攝自孫安佐IG）孫安佐上傳火焰槍影片引發安全疑慮，涉恐嚇公眾、公共危險等罪嫌，法院裁定羈押禁見2個月。（翻攝自孫安佐IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬和狄鶯兒子孫安佐持自製火焰槍，噴出10多公尺巨大火焰，將噴火影片上傳IG，檢警獲報前往孫家搜索，赫然發現他在家藏有殺傷力的改裝散彈槍，士林地院法官認為孫安佐涉犯恐嚇公眾、公共危險及非法持有非制式獵槍及模擬槍共4罪嫌疑重大且有串滅證之虞，裁定羈押禁見2個月。

專案小組16日搜索孫安佐與陳昱中住處，查扣片中的噴火裝置，並在孫家發現一把改裝霰彈槍與一把模擬槍。《鏡週刊》報導，檢警追問槍枝來源，孫安佐當下態度從容，僅說是友人所有，強調這2把槍枝不是他的。

檢察官訊後認應孫安佐涉犯《刑法》恐嚇公眾、放火未遂、以他法致生陸路往來危險，以及《槍砲彈藥刀械管制條》持有具殺傷力槍枝、持有公告查禁模擬槍等5大罪嫌，有逃亡、串證及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。士林地院17日裁定羈押2月，並禁止接見通信。

而檢警搜索孫家，發現孫安佐是從網路學習如何自製噴火槍，相關設備一應俱全，包括工業用可燃氣體鋼製安全儲存桶、各式氣閥管線、塑膠汽油桶、輸油管等，儼然小型彈藥庫。

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