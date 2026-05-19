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娛樂 音樂

消失5年！秀蘭瑪雅罹病暴肥 認了財富自由戴鑽戒露面

台語歌后秀蘭瑪雅今年以專輯《鐵心肝》角逐第37屆金曲獎最佳台語女歌手，創下累計17次入圍的紀錄。（記者潘少棠攝）台語歌后秀蘭瑪雅今年以專輯《鐵心肝》角逐第37屆金曲獎最佳台語女歌手，創下累計17次入圍的紀錄。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后秀蘭瑪雅今年以專輯《鐵心肝》角逐第37屆金曲獎最佳台語女歌手，創下累計17次入圍的紀錄。她今（19）出席記者會時難掩喜悅，卻謙稱自己是「陪榜王」，笑說：「我在第15屆得過一次，後來入圍11次都連續槓龜，所以問我有沒有信心，我是沒有的。」

秀蘭瑪雅睽違5年發片，這次捨棄過去擅長的R&B唱法，改走傳統台語曲風，再度獲得金曲評審青睞。她表示：「因為我想讓大家學得會，不然每次人家都說瑪雅的歌都不會唱！」

秀蘭瑪雅睽違5年發片，這次捨棄過去擅長的R&B唱法。（記者潘少棠攝）秀蘭瑪雅睽違5年發片，這次捨棄過去擅長的R&B唱法。（記者潘少棠攝）

這幾年雖然沒有推出新作品，秀蘭瑪雅的商演及活動邀約仍不間斷，她霸氣笑稱早已經「財富自由」。

秀蘭瑪雅也透露，5年前身體曾出狀況，因內分泌失調導致體重暴增，一度胖到66.9公斤，還出現高血壓與水腫問題。

秀蘭瑪雅透露，5年前身體曾出狀況，因內分泌失調導致體重暴增。（記者潘少棠攝）秀蘭瑪雅透露，5年前身體曾出狀況，因內分泌失調導致體重暴增。（記者潘少棠攝）

此外，秀蘭瑪雅今天戴著1克拉鑽戒現身，也被關心是否有感情方面的好消息。對此她低調表示，身邊只有「好朋友」相伴，並透露鑽戒其實是已故乾媽所贈，自己打算把它當成幸運物，戴著參加金曲獎。

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