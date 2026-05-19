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狄鶯若早點引導結局恐不同？三寶媽直言：孫安佐或許能進中科院

孫安佐（右）與媽媽狄鶯（左）及爸爸孫鵬（後）。（翻攝自IG）孫安佐（右）與媽媽狄鶯（左）及爸爸孫鵬（後）。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕孫安佐近日因在河堤測試自製「火焰槍」遭警方拘提，再度掀起外界熱議，一名三寶媽則發文直言，若當年狄鶯能更早看見兒子的機械天賦並好好引導，「他會不會真的有機會進入中科院？」一番話曝光後，立刻引發大批網友討論。

三寶媽在臉書粉專「小禮兵孫孫+龍鳳雙寶 孫媽育兒日記」發文表示，撇開法律問題不談，孫安佐對機械結構的執著與動手能力，其實早已超越一般人的興趣等級。她認為，同樣的技術若放在錯的地方，可能變成讓家長隨時提心吊膽的危險行為，但若能被放到對的位置，說不定真有機會成為精密科技或武器研發領域的人才。

該名母親也感嘆，養育男孩最難的地方，就是當孩子體內的「破壞力」與「研究欲」爆發時，父母該如何幫忙導向正軌，她認為若父母能及早發現孩子極端的某種天賦，並替他找到合法的輸出方式，或許就能避免走偏，「同樣的技術，在河堤叫違反槍砲條例；在合法安全測試場，叫做適才適任。」

三寶媽希望孫安佐的熱血與技術能找到真正適合的舞台。（資料照，記者王文麟攝）三寶媽希望孫安佐的熱血與技術能找到真正適合的舞台。（資料照，記者王文麟攝）

最後，三寶媽也直言，希望孫安佐的熱血與技術能找到真正適合的舞台，「不然這研發戰力拿去對付河堤的蚊子，真的太浪費了。」不過她也不忘提醒，自製火焰槍已涉及違法行為，呼籲外界切勿模仿。

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