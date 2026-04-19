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娛樂 電視

沈玉琳雙腿掰開全是血！驚喊死因寫「便血」丟臉死了

〔記者傅茗渝／台北報導〕「荒謬大師」沈玉琳今公開罹患「急性骨髓性白血病（AML）」的抗癌心路歷程。透露自己在住院期間早已做足「最壞打算」，連生前規劃與保險都已萬全，甚至直言：「保險買夠多，不至於讓老婆改嫁。」

沈玉琳痔瘡噴血止不住，兩醫護手腳俐落力壓肛門。（記者潘少棠攝）沈玉琳痔瘡噴血止不住，兩醫護手腳俐落力壓肛門。（記者潘少棠攝）

沈玉琳接受化療很幸運沒副作用，但本身患有痔瘡，某次排便時竟滴血不止。他還原當下恐怖情景：「滴著滴著，一站起來雙腿間熱熱的，一抹全是血！擦了5分鐘都止不住，我開始頭暈，真的很怕失血不止。」沈玉琳笑說，當時腦袋閃過一個念頭：「如果死因寫『死於便血』，那不是丟臉死了！」他隨即緊急呼喊醫護人員，兩人衝進來壓著他的肛門口止血，讓他銘謝在心。

沈玉琳透露在病房與老婆通電話討論身後事時，問及她跟女兒怎麼辦？芽芽立刻要他不要多想，「關關難過關關過，今天不過也不要難過，因為明天一樣不會過！」

沈玉琳叮嚀嫩妻，愛妳的都是騙錢。（記者潘少棠攝）沈玉琳叮嚀嫩妻，愛妳的都是騙錢。（記者潘少棠攝）

沈玉琳直言，自己平時保險買得非常足夠，這方面「底氣很足」。但他也不忘對年僅40出頭的芽芽耳提面命，若有小白臉說愛妳，那一定是詐騙，「這把年紀沒有真心，為什麼不去找妹仔就好？」直白叮嚀讓老婆點頭如搗蒜。

為了能陪伴女兒更久，沈玉琳徹底改掉凌晨3、4點才睡的惡習，現在每晚10點準時跟女兒一起入睡，清晨6、7點起床，甚至固定練習皮拉提斯。他自嘲：「現場只有我一個男的，但我很自律照顧自己。」

不過，生病也讓他看盡人情冷暖。沈玉琳爆料，住院時竟有朋友開口借50萬，甚至自以為幽默地說：「反正你以後也用不到了。」讓他聽了又氣又好笑，感嘆：「人生在世，真的什麼人都有。」

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