日本女星宣布嫁台灣人！這兩件事讓她感嘆：日本做不到

和田彩花並未透露伴侶的性別。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本早安家族女團「ANGERME」的前成員和田彩花今天（17日）宣布在台灣完成了結婚登記，對方是台灣人，不過和田彩花並未透露對方的性別。

和田彩花宣布嫁給台灣人。（翻攝自IG）

現年31歲的和田彩花今天在IG上發文宣布結婚，還附上台灣家人為慶祝她們結婚所放的粉色汽球。她透露：「之所以選擇在伴侶的母國台灣結婚，是因為我長期支持同性婚與希望可以保有夫妻各自的姓氏，而在台灣，人們可以自由的做到這兩件事。我們覺得，在這樣的制度下成立的婚姻，或許更接近我們心中理想的藍圖。」

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她有感而發：「現在的日本，並不是每個人都能自由地走出屬於自己的人生。因此還是希望日本，選擇性夫婦別姓與同性婚能早日開花結果。當這些在社會中真正落實的那一天，想和大家一起互相說一聲『恭喜』。」

不少人都送上祝福，「祝幸福美滿」、「恭喜！ 我相信未來在日本一定有一樣的幸福」、「恭喜你結婚！我從妳還是偶像的時候就開始關注妳了，我覺得妳現在的活動和想法都很棒，直言不諱的風格總是讓我印象深刻，我非常敬佩妳」、「祝妳幸福」。

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