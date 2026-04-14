媽祖路線遭質疑「早安排」 朝天宮董事長拍片回應 轎班親揭真相

朝天宮董事長蔡咏拍片回應網友質疑。（翻攝Tiktok）

〔娛樂頻道／綜合報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮年度盛事「白沙屯媽祖進香」已於12日深夜23時55分起駕，正式展開為期8天7夜的徒步進香行程。今年共有46萬多名香燈腳報名隨行，隊伍將徒步往返近400公里前往雲林北港朝天宮，場面相當盛大。

白沙屯媽祖進香最具特色之處，在於「路線不固定」。鑾轎行進方向全由媽祖指示決定，沿途常出現臨時轉彎、停駕或改道的情況，也讓每年的進香行程充滿未知與驚喜。然而，正因如此，近年也有部分民眾質疑，認為路線其實早已安排好，並非完全隨機。

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對此，北港朝天宮董事長蔡咏鍀過去曾透過影片回應相關質疑。他直言：「要怎麼排？你是媽祖嗎？」並強調，無論是海線或山線，其實都有人駐守等待，但最終會往哪個方向行進，沒有人能事先知道。他表示，媽祖要走哪一條路線，自有其用意，人無法預先安排。

轎班其中一員表示過夜的地方常常與媽祖休息的地方差很遠。（翻攝Tiktok）

影片中也有轎班人員分享實際情況，表示進香過程會分成多個班次輪流抬轎，但路線完全沒有事先規劃，「我們其實都是用猜的」。他們通常只能在確定進香日期後先預訂住宿，但往往媽祖最後停駕的地點與原先預估的地方差距很大，有時甚至相隔將近一小時車程，大家常常得提早起床趕往集合地點。

拱天宮主委洪文華表示管理委員並不會去插手去規劃。（翻攝Tiktok）

事實上，拱天宮主委洪文華過去也曾說明，管理委員會並不會事先規劃進香路線，一切都由媽祖鑾轎當下指示。

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