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娛樂 最新消息

累到想直接躺平？「4星座」貴人相助不瞎忙

隨著太陽進站金牛、金星步入雙子，這4個星座場氣勢大爆發，就算不怎麼「用力」，也能迎來貴人相助。（本報製圖）隨著太陽進站金牛、金星步入雙子，這4個星座場氣勢大爆發，就算不怎麼「用力」，也能迎來貴人相助。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕步入4月中下旬，國內外的經濟與政治壓力交織，讓時局與物價都處於一個相對敏感的轉折點，常莫名感到心累、想直接躺平？但為了混口飯吃，又不得不重拾元氣再次衝刺。

星座專家篠安老師分析，4月20日太陽將正式進入金牛座，生活節奏開始慢下來，大家會更重視安全感、金錢與身體的感受；而到了4月24日，金星將進入雙子座，人際與感情 開始變得輕盈、互動變多。這是一段「一邊想穩、一邊想動」的過渡期，只要學會在穩定中保留彈性，就能愈過愈順。

其中有4個星座，在這幾天特別受到天神眷顧，主場氣勢大爆發，就算不怎麼「用力」，也能迎來貴人相助：

➤冠軍：金牛座（主場氣場最強）

．上榜理由：太陽正式進入你的星座，象徵著「回歸主場」。這週你擁有最強的自主權與目標設定能力。

．運勢亮點：吸引力顯著提升，且能兼顧「務實目標」與「心靈契合的溝通」，是全方位轉型與發光的起點。

➤亞軍：雙子座（潛力與魅力最高）

．上榜理由：雖然前段時間在沉澱，但4月24日金星（吉星）入駐你的星座，將帶來極強的轉折。

．運勢亮點：人際與魅力快速提升，桃花運與互動變多。這種從「先沉澱」到「後發光」的節奏，讓你成為本週後半段的焦點。

➤季軍：摩羯座（身心最舒適）

．上榜理由：在繁忙的星象變動中，摩羯座獲得了「久違的輕鬆感」，這對一向緊繃的摩羯來說是極大的運勢加持。

．運勢亮點：太陽進入金牛（同為土象）為你帶來快樂與創作靈感，生活忙碌卻有趣，正向能量能轉化為實質的動力。

➤特別關注獎：獅子座

若以「事業與人脈」來看，獅子座這週的貴人運非常旺盛。金星進雙子為你拓展了關鍵人脈，適合透過社交場合精準對接資源，屬於「強強聯手」的好運型。

☆命理說法僅供參考☆

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