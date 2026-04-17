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娛樂 日韓

南韓沒人敢用我了！啦啦隊女神鄭嘉睿揭霸凌黑幕：說要殺了我

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓啦啦隊女神鄭嘉睿前天（15日）在IG揭露遭到長期霸凌，宣布全面停工接受治療。昨天她獨家接受韓媒《體育京鄉》的專訪，透露遭到某位長官接連飆罵長達25分鐘，且沒有人敢阻止，如今選擇結束9年的啦啦隊生涯，感嘆：「在韓國應該沒人敢用我了。」

台灣網友敲碗鄭嘉睿可以到台灣應援。（翻攝自IG）台灣網友敲碗鄭嘉睿可以到台灣應援。（翻攝自IG）

鄭嘉睿接受專訪，透露霸凌加害者是一位職籃的外包廠商A組長，這位組長早就惡名在外，常常口出惡言，曾經飆罵「妳們這些啦啦隊員太笨了」、「不好好做我就殺了妳們」，且這樣的言語霸凌持續長達10分鐘，現場還有另外8名男員工、1名女員工，全都沒有人阻止。

結束後，鄭嘉睿又被這位組長叫進去痛罵長達15分鐘，內容包括：「妳是覺得我好欺負嗎？再去跟妳粉絲告狀啊，妳是什麼東西啊！」鄭嘉睿透露，這位組長老是在罵完人之後，又出來道歉，情緒反反覆覆。

鄭嘉睿透露，事後有許多啦啦隊員都跑來跟她道歉，稱自己幫不上忙，而鄭嘉睿也可以體諒，大家來到球團都是想要被選上。不過鄭嘉睿不忍心，啦啦隊中還有年紀不到20歲的人，看到才剛出社會的年輕人以為工作就是要這樣被罵，讓她感到很心痛。

鄭嘉睿（左四）曾來台。（資料照，記者廖振輝攝）鄭嘉睿（左四）曾來台。（資料照，記者廖振輝攝）

被問到離職的原因，鄭嘉睿坦言，其實從去年開始，只要比賽前3天就會消化不良、胃痛，去醫院檢查說沒有異常，只是壓力大，後來經過紀錄之後，發現只要跟A工作前的2、3天前就會不舒服。在這次事件後，鄭嘉睿在計程車上失控痛哭，在醫院打了鎮定劑，且焦慮到需要住院，現在也還在服用抗憂鬱的藥。

韓媒不捨詢問她，放棄將近9年的啦啦隊生涯應該不容易？鄭嘉睿無奈地說：「不管怎麼說，發生這件事情之後，應該不能再於韓國活動了吧，我想沒有球隊能接受因為這種事情而成為話題的啦啦隊員吧。」

不過她強調自己已經下定決定，就算要放棄整個職業生涯，也想把這件事情公諸於世，醫師也提醒她如果說出去可能會讓病情惡化，但她想告訴大家，還有非常多的受害者，想藉由這件事情，呼籲大家重視啦啦隊的權益。

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