張善為近況曝光！罹病癱瘓「封閉消失13年」蜻蜓哥哥鬆口：有比較好了

張善為因病消失眾人眼前超過13年，如今近況曝光。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕張善為曾以《麻辣鮮師》中「蝌蚪」一角走紅，後轉型為兒童台「黑皮哥哥」深受喜愛，卻於2013年突發疾病癱瘓，全面淡出演藝圈，至今已13年未公開露面。近日，張善為的昔日搭檔「蜻蜓哥哥」宋翊彰則鬆口他的最新近況，透露表示「聽說有比較好了！」令粉絲們稍稍放下心中大石。

張善為2013年因血塊壓迫脊椎神經接受手術，雖撿回一命卻留下下半身癱瘓後遺症，加上復健之路漫長，逐漸封閉自我、斷絕外界聯繫，就連昔日戰友潘瑋柏、「蜻蜓哥哥」宋翊彰都曾公開表示「聯絡不上他」，令外界憂心他的生活狀況。《中時新聞網》報導，宋翊彰如今透過熟識張善為的粉絲阿嬤間接得知，「最近有聽說他有比較好了！」張善為的家人過去也曾對外傳達，希望外界不要過度擔心，並轉述他的心願「盼大家都能開開心心過生活」。

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宋翊彰回憶當年得知張善為的狀況直言「一切都很突然」，最初自己也是輾轉才得知消息，事發後不少演藝圈好友曾試圖聯繫探望，但都遭到張善為經紀人婉拒。對此，宋翊彰則為張善為解釋，「善為比較好面子，不想讓大家看到他生病的樣子，希望把最好的一面留給大家。」因此多年來幾乎與外界斷聯。雖然至今仍未露面，但張善為如今傳出好轉消息，也替長年關心他的粉絲帶來一絲希望。

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