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娛樂 最新消息

丹丹心碎發聲 李雅英霸氣相挺：誰都不准欺負她

富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹遭酸民攻擊，韓援李雅英霸氣相挺。（資料照，記者王藝菘攝）富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹遭酸民攻擊，韓援李雅英霸氣相挺。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員丹丹近日曬出與富邦勇士「野獸」林志傑的同框照，沒想到卻遭部分酸民留言攻擊外型，狠批她「又矮又胖」，引發討論。

面對突如其來的負評，丹丹昨（13日）在社群發文吐露心聲，坦言自己真的很熱愛這份工作，只要公司願意給機會，她就會持續努力，不輕易放棄。

丹丹（中）曬出與「野獸」林志傑同框照，遭酸民攻擊。（翻攝自Threads）丹丹（中）曬出與「野獸」林志傑同框照，遭酸民攻擊。（翻攝自Threads）

就在氣氛略顯低迷之際，同隊韓籍啦啦隊員李雅英霸氣出面力挺，直接在留言區發聲護航，態度超剛。

李雅英寫下：「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！」更暖心表示：「不管別人說什麼，你本來的樣子就是最棒的！」一連串發言火力全開。

李雅英霸氣說：「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！」（資料照，記者王藝菘攝）李雅英霸氣說：「除了我以外，誰都不准欺負丹丹！」（資料照，記者王藝菘攝）

她還大讚丹丹的個性與態度，「我很尊敬你對生活的態度，你總是很照顧別人，也懂得愛自己，還很熱愛自己的工作！」最後更告白：「最帥的丹丹我愛你喔」，姐妹情誼直接爆表。

這段護航留言曝光後，立刻引發粉絲狂讚，紛紛留言力挺丹丹，也大讚李雅英「太霸氣」、「這才是真姐妹」，讓整起事件風向大逆轉。

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