不只6月要補辦婚宴！白家綺再爆喜訊：生出來了

〔記者蕭方綺／台北報導〕白家綺上月宣布要和老公吳東諺6月補辦婚禮，沒想到又爆喜訊，她在最新廣告中大聲呼喊「我生出來了」，讓人以為已是四寶媽的她難道又懷孕，原來是她監製的產品上市。談到婚禮與品牌監製讓她忙到一天當三天用，她笑稱自己監製產品過程與籌備婚禮一樣耗費心思，每個人一見到她就掛在嘴上的那句「感覺妳可以再瘦一點，穿婚紗會更美哦」，讓白家綺大笑說：「請大家不要緊張好嗎？我現在對好身材的新定義就是心理健康，身體線條自然就會出來，所有漂亮婚紗都穿得下。」

白家綺談婚禮進度自信大喊「漂亮婚紗都穿得下」。（飲后-超孅飲提供）

她18歲出道擔任模特時就已開始與身材奮戰，所有能試、能吃、能喝的都試過，極端瘦身法未斷過，連奇異果連皮吃都是挑戰，至少吃幾個月吃到胃痛，巫婆蔬菜湯沒有少煮少喝，有陣子流行蛋白質瘦身法不吃澱粉，頭髮整把掉，失眠導致自律神經失調，雖然快瘦但也快速胖回來，「最慘是連懷孕、產後都會胖到懷疑自己，甚至沒自信，以前為了恢復身材心情很差，老公知道我愛吃，總想說要帶我吃好吃的，導致瘦身計劃失策。」

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白家綺健康瘦身有成，大秀好身材。（飲后-超孅飲提供）

先前經歷太多瘦身無效又傷身的方式，白家綺也終於找到對自己最好的身材管理方式就是身心力行，「除了運動、一些對自己身體好的產品使用，最重要的還有心情的調理，多給自己自信與肯定，讓美這件事一直在心中推進，現在的我，已經擺脫從前的極端瘦身法，漂亮衣服還有即將在婚禮穿的設計師品牌婚紗，放眼望去照樣穿得下 !」

白家綺開心宣佈由她品牌監製的產品正式上市。（飲后-超孅飲提供）

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