百萬YouTuber收法院傳票超傻眼 竟被要求「帶金卡開庭」

丁特近日在社群氣憤表示：「誰他X告我，還叫我開庭要帶金卡？」（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber丁特近日在社群貼出一張法院傳票，氣憤表示：「誰他X告我，還叫我開庭要帶金卡？」貼文一出立刻引發網友熱議。

從傳票內容可見，丁特因「妨害名譽」遭提告，案件將於4月23日開庭。不過最讓人傻眼的是備註欄竟寫著：「務必到庭，如無正當理由不到庭者，得依刑事訴訟法規定命拘提，另請攜帶『特好喝』金卡到庭」，讓人一頭霧水。

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網友看完紛紛笑翻留言：「案件跟金卡有什麼關係」、「法官想喝飲料？」、「這是置入嗎」、「金卡才是重點吧」。

隨後有網友推測，此事恐與2025年10月一場直播爭議有關。當時有觀眾質疑購買聯名飲料卻未使用聯名杯，丁特解釋可能是杯子不足或店員疏失，並強調客服已提出補償飲料方案。

丁特8年前跟看直播的觀眾為了一張金卡，溝通許久。（翻攝自臉書）

然而該名觀眾不僅拒絕補償，還批評店家「低級錯誤」，並要求以「會員金卡」作為補償，甚至在直播中多次發言施壓。

丁特當時認為對方要求過於刁難，直言：「一個杯子才兩三塊，我賠你150元飲料還嫌？」甚至回嗆若對方承認自己是乞丐，就願意寄送金卡。沒想到對方真的留言自稱「我是乞丐」，引發更大爭議。

最終丁特決定不發送金卡，並強調金卡是用來請粉絲喝飲料，而非用於無理要求。

對於這次收到的傳票，丁特也無奈表示，已第一時間致電法院確認真偽，「我看到也傻眼，想說是不是看錯」，事件仍有待釐清。

請丁特帶著「特好喝」金卡（紅框處）開庭的傳票。（翻攝自Threads）

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