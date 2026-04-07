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（獨家）捲世紀血案風波！李千娜已「開告2人」 導演未列被告原因曝

〔記者劉詠韻／台北報導〕改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未徵得當事人林義雄同意與授權，引發爭議，女星李千娜亦因在殺青會上發言失當，掀起輿論撻伐。據了解，李千娜原將對導演徐琨華、製作人郭木盛提告，但考量通常由製片單位負責取得授權，導演是否知情仍待釐清，上週先委由律師向台北地檢署遞狀，正式對郭木盛、費思兔文化娛樂公司負責人蘇敬軾提出刑事告訴。

發生於民國69年的「林宅血案」，歷經40餘年仍未偵破，兇手迄今仍未落網。該案後被改編拍攝成電影《世紀血案》，由導演徐琨華執導，參與演出的演員包括黃河、李千娜等人；不過，隨著未授權爭議發酵，演員群體今年2月初曾首次發出聯合聲明，公開與製作方切割，並要求立即停止本片所有製作與宣傳行為。

電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材，卻爆出未徵求當事人林義雄同意與授權。（資料照）電影《世紀血案》以1980年林宅血案為題材，卻爆出未徵求當事人林義雄同意與授權。（資料照）

2月27日，李千娜發聲明指出，導演徐琨華與製作人郭木盛在開拍前曾明確表示，電影將以「正義與希望」為核心主軸，並告知她所飾演的角色著重於「情感與家庭」面向。正基於劇組上述說明，才導致她在後續宣傳與受訪時產生認知落差，因此決定對相關負責人提出刑事告訴，並同步宣布將捐出此片全數片酬。

聲明也解釋，李千娜在記者會上脫口而出「如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像沒有那麼嚴重或恐怖」，遭外界批評是對林家造成二度傷害，實際上是劇組在討論劇本與角色設定時，向她說明《世紀血案》將以「正義與希望」為呈現方向，使她理解所飾角色屬於情感與家庭面向的設定，「此一理解亦誤導後續相關對外發言與轉述。」

至於導演徐琨華是否涉及相關責任，據指出，李千娜方面認為，通常由製片單位負責取得相關授權，對於導演是否知悉未取得授權一事仍無法確認，其知情程度及參與情形尚待釐清，因此目前暫未將徐列為被告，檢方後續將一併調查釐清相關責任歸屬。

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