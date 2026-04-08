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娛樂 最新消息

85歲劉福助罕見露面 近況曝光全都因為黃西田

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣嘻哈始祖劉福助下月受邀至耐斯歌廳秀演出，久未露面的他這次答應演出實屬難得，笑說不想讓自己太奔波，因為是老友黃西田策畫，才鬆口答應演出！

歌廳秀始祖劉福助4月將在劍湖山耐斯歌廳秀開唱。（劍湖山提供）歌廳秀始祖劉福助4月將在劍湖山耐斯歌廳秀開唱。（劍湖山提供）

劉福助表示：「我跟劍湖山是非常熟悉的，與已故的二老闆是老兄弟，至今仍很想念，我也住過園區的酒店，在最熟悉的地方演出感到很開心自在！」他向來創作演唱一手包，歌詞創作來源都是平日生活中的點滴，以勸世為主題，輕鬆的說唱風格，在粉絲心中十分鮮明。

身為歌廳秀的始祖，劉福助分享以前在後台藝人宛如大家庭，好友幾乎都會同一檔演出，演完後同檔演出歌手還會相約喝下午茶，而「歌中劇」絕對是節目的重中之重，由於大家行程都很匆忙，不一定有充裕時間可以彩排，因此很多時候都是即興的，考驗著默契，每每演出時經常會凸槌，但也是現場最佳的效果。

黃西田精心策劃，領軍眾星開唱。（劍湖山提供）黃西田精心策劃，領軍眾星開唱。（劍湖山提供）

劉福助難忘有次為了歌中劇「七仙女」戲碼，刻意構思顛覆男女性別，他跟黃西田，余天、康弘、長青全都反串成七仙女，李亞萍則扮演俏書生，大夥採即興演出，「（觀眾）看到我們大男生扮演的驚嚇七仙女，台下笑到掌聲不斷，演出效果爆棚，當然也讓我賺了個大紅包！」

耐斯歌廳秀四月群星再聚飆唱，《耐斯歌廳秀》3月起連續三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場開演，自3月首場完勝爆棚演出，4月25日第二棒再度登場，由黃西田領軍，加上歌廳秀始祖劉福助、台灣濱崎步王彩樺、戲劇女神梁佑南等藝人齊聚歡唱。

劍湖山世界耐斯歌廳秀4月熱鬧登場。（劍湖山提供）劍湖山世界耐斯歌廳秀4月熱鬧登場。（劍湖山提供）

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