《陽光女子合唱團》中國上映 首日票房成績曝光

《陽光女子合唱團》宣稱「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」引發爭議。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》4日在中國上映，電影數據平台貓眼專業版統計顯示截至昨晚6時，首日票房累計180.4萬人民幣（約811萬台幣），暫居中國清明檔期票房第9名。

貓眼專業版統計至4日晚間6時許，《陽光女子合唱團》上映首日票房累計180.4萬人民幣，若加上5至6日預售數據，票房累計259.3萬人民幣，暫居2026年清明檔期票房第9名。

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中國民眾看完《陽光女子合唱團》表示，對於劇情「感到特別、特別的感動」，讓人跟著角色一起流淚，其中特別喜歡最後合唱團一起大合唱送走「阿婆」，另外也有人給予電影「生硬」、「俗套」等評價。

《陽光女子合唱團》先前在中國微博宣傳時被片商加註「中國台灣地區」，掀起「矮化」、「統戰」等爭議聲浪，中國國台辦1日透過記者會稱業者標註「正常合理」，符合「一個中國原則」表述。

文化部長李遠日前受訪則表示中國會利用中國市場很大擺布台灣電影，等同進行統戰，他表示：「我們要特別團結在一起。」強調會找曾跟中國市場打交道的業者討論如何因應。

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