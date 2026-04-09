（影）鄧紫棋回來了！大巨蛋狂撂台語 狂吸16萬人傲人紀錄曝光

香港鐵肺天后「Ｇ.E.M」鄧紫棋今天首登台北大巨蛋開唱。（讀者提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港鐵肺天后「Ｇ.E.M」鄧紫棋今天首登台北大巨蛋，一連舉辦4場「I AM GLORIA」演唱會，門票已被搶光，吸引16萬人朝聖，她相隔7年重返台灣開唱，同時成為大巨蛋啟用以來，第一位舉行個唱的香港歌手，格外有意義。

今晚她霸氣開場，乘坐在巨獅上獻唱《摩登動物園》、《灰狼》等快歌，唱完《來自天堂的魔鬼》後，她向歌迷打招呼：「What’s up Taipei ！」台下爆出尖叫聲。接著她用不輪轉的台語說：「台北你好，我是鄧紫棋，等下好像錯了，再講一次！」她害羞卡詞，還自嘲「好像第一次談戀愛的小女孩」，面對喜歡的人緊張到忘詞。

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鄧紫棋霸氣開場，乘坐在巨獅上獻唱《摩登動物園》、《灰狼》等快歌。（讀者提供）

她感動說，「我很需要你們。你們讓我多麼緊張，我學了一個問題要問你們。」接著再用台語問：「你們有需要我嗎？我金尬藝你們，多謝。」她幽默自嘲：「六年沒來（台北），為你們喘氣竟然是因為講台語。」拿起水杯說：「今天大家一定盡興，大家一起喝一杯。」

「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2023年底起跑，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲，鄧紫棋憑藉這套巡演，登上全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2，今天的台北場正式邁向150場。

鄧紫棋感謝歌迷對她的支持與喜歡。（讀者提供）

她繼續寫下亞洲歌手巡演的里程碑，也感性地表示，「今晚也是特別的晚上，我們已經來到第150場，其實我來到大巨蛋這很神奇，我18年第一次來到這宣傳，我只要開一個小live house就很開心，賣完就很開心，今天我來到大巨蛋開四場，非常感謝你們對我的喜歡。」

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