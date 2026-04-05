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娛樂 最新消息

中國短劇女王突宣布引退！痛揭潛規則：我不願配合

田園曾經演過古裝劇，令人印象深刻。（翻攝自微博）田園曾經演過古裝劇，令人印象深刻。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來短劇越來越受歡迎，有「中國短劇女王」稱號的中國女星「田園」，日前宣布退出短劇圈，結束短短3年的演藝生涯。

田園曾演過霸總系列愛情劇。（翻攝自微博）田園曾演過霸總系列愛情劇。（翻攝自微博）

田園演出過多部短劇，包括《步步深陷》、《麒麟臂》、《皇后娘娘帶球跑路》等等，不過日前她卻在微博上宣布退出短劇圈，她坦言3年前以一個自由演員身分走進短劇這個行業，以前只要演好每一個角色，這一條路就能繼續走下去，更抱著「把它當作一輩子事業的夢想」。

田園宣布退出短劇圈。（翻攝自微博）田園宣布退出短劇圈。（翻攝自微博）

沒想到3年就破滅，她強調，自己做好演員的本分，所以不直播、不蹭熱度等等，可是卻越來越清楚看到這個行業的真相，「市場被無形的力量裹挾著往前走。大多時候，看的不再是你演得好不好，而是你有多少粉絲、能帶多少流量。AI取代真實的表演，頭部演員被追捧，低價演員被壓榨，而像我這樣不願低頭、不願迎合、不願把自己變成數據和商品的，就懸在了半空中，高不成，低不就。」

田園發出長文，痛揭業界潛規則。（翻攝自微博）田園發出長文，痛揭業界潛規則。（翻攝自微博）

田園雖然看清楚業界「潛規則」，不過她說自己不後悔，如今選擇退出短劇圈，並非不愛演戲，而是因為愛到不願讓它蒙塵，但最不捨的就是粉絲，「你們尊重我的沉默，守護我的堅持，和我一起守著那份對表演最原始的敬意。」

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