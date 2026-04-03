打擊「粉底液將軍」！ 中國廣電總局出手：應體現中國風格

張凌赫在《逐玉》中的妝容引起討論。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國劇《逐玉》近期討論度飆升，不過隨著熱度攀升，劇中男主角張凌赫的造型也意外成為話題焦點。有部分中國網友認為他的妝容過於精緻，甚至調侃為「粉底液將軍」，引發關於古裝劇審美的討論。對此，軍媒「鈞正平」也罕見發聲評論，指出部分古裝劇中的將軍形象「過度柔化」，認為「塗脂抹粉的將軍」可能削弱角色應有的陽剛氣質與所承載的社會象徵意義。

在相關討論持續發酵之際，中國國家廣播電視總局於2日召開「電視劇健康審美座談會」，並邀請多家影視製作公司與平台參與。會議中提出多項製作方向，包括「杜絕顏值崇拜」、「減少流量依賴」、「改善妝造與劇情脫節」以及推動「劇本中心制」等四大重點，希望藉此引導影視產業建立更健康的審美標準。

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此外，座談會也強調，戲劇作品吸引觀眾的關鍵仍在於故事內容與人物塑造，而非單純依賴明星效應。官方明確提出應逐步從「明星中心制」轉向「劇本中心制」，讓角色更加立體、有血有肉，呈現「內容為王、人物為本」的創作方向。

會議最後指出，影視作品在塑造角色與故事的同時，也應展現「中國氣派」與「中國風格」，藉由更成熟的敘事與審美，進一步提升文化表達力並強化文化自信。

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