自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

打擊「粉底液將軍」！ 中國廣電總局出手：應體現中國風格

張凌赫在《逐玉》中的妝容引起討論。（翻攝自網路）張凌赫在《逐玉》中的妝容引起討論。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國劇《逐玉》近期討論度飆升，不過隨著熱度攀升，劇中男主角張凌赫的造型也意外成為話題焦點。有部分中國網友認為他的妝容過於精緻，甚至調侃為「粉底液將軍」，引發關於古裝劇審美的討論。對此，軍媒「鈞正平」也罕見發聲評論，指出部分古裝劇中的將軍形象「過度柔化」，認為「塗脂抹粉的將軍」可能削弱角色應有的陽剛氣質與所承載的社會象徵意義。

在相關討論持續發酵之際，中國國家廣播電視總局於2日召開「電視劇健康審美座談會」，並邀請多家影視製作公司與平台參與。會議中提出多項製作方向，包括「杜絕顏值崇拜」、「減少流量依賴」、「改善妝造與劇情脫節」以及推動「劇本中心制」等四大重點，希望藉此引導影視產業建立更健康的審美標準。

此外，座談會也強調，戲劇作品吸引觀眾的關鍵仍在於故事內容與人物塑造，而非單純依賴明星效應。官方明確提出應逐步從「明星中心制」轉向「劇本中心制」，讓角色更加立體、有血有肉，呈現「內容為王、人物為本」的創作方向。

會議最後指出，影視作品在塑造角色與故事的同時，也應展現「中國氣派」與「中國風格」，藉由更成熟的敘事與審美，進一步提升文化表達力並強化文化自信。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中