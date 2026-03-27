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朴寶英、朴炯植假戲真做？《都奉順》劇組目擊私下互動：眼神藏不住

朴炯植、朴寶英《大力女都奉順》塑造的「狗狗CP」有不少粉絲喜歡。（中天娛樂台提供）朴炯植、朴寶英《大力女都奉順》塑造的「狗狗CP」有不少粉絲喜歡。（中天娛樂台提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星朴炯植和朴寶英代表作《大力女都奉順》即將在中天娛樂台經典重現，兩人強烈的CP感和化學反應，以及劇中反轉性別設定的「怪力女」都奉順與「弱美男」安敏赫的組合，讓這部劇成為經典熱門韓劇之一，至今仍有不少韓劇迷反覆重溫，也因為他們兩個劇中可愛的互動，以及都有著小狗般可愛的樣貌而被封為「狗狗CP」。

朴炯植、朴寶英私下感情相當好，一度傳出緋聞。（中天娛樂台提供）朴炯植、朴寶英私下感情相當好，一度傳出緋聞。（中天娛樂台提供）

朴炯植、朴寶英除了在《大力女都奉順》有許多甜蜜可愛的瞬間之外，私下他們更是關係相當密切，一度傳出假戲真做，連朴寶英也表示：「就連現場工作人員都懷疑我們倆的關係，但我們當時只是很認真忠於角色演出。」朴寶英甚至吐槽：「朴炯植不管看得對方是誰，對手演員都共同認為看到了浪漫的眼神！」

朴炯植《大力女都奉順》飾演個性幼稚卻相當深情的安敏赫。（中天娛樂台提供）朴炯植《大力女都奉順》飾演個性幼稚卻相當深情的安敏赫。（中天娛樂台提供）

朴炯植也吐露：「當時在拍攝的時候，周圍的人都覺得我們兩個人是不是真的有點什麼關係。」他認為可能就是眼神造成的，才被懷疑兩人真有一腿，「所以那時候我知道，原來我總是很奇怪的方式看著人」，即使拍攝結束，朴炯植與朴寶英兩人也經常互動，除了曾一同客串韓劇《大力女子姜南順》，兩人更在公開活動親密互動，因而再次傳出了戀愛傳聞。

朴炯植在《大力女都奉順》被懷疑性向還以此為樂相當逗趣。（中天娛樂台提供）朴炯植在《大力女都奉順》被懷疑性向還以此為樂相當逗趣。（中天娛樂台提供）

朴炯植在《大力女都奉順》飾演的「安敏赫」，因為私生活太乾淨，而被傳聞是同性戀，甚至女主角朴寶英飾演的「都奉順」也相信這個傳聞，不過「安敏赫」不在意被懷疑性向，還以此捉弄「都奉順」，兩人之間逗趣的互動，成為這部劇的看點之一。

朴炯植告白最愛任時完。（翻攝自YouTube）朴炯植告白最愛任時完。（翻攝自YouTube）

戲外，朴炯植與同團成員任時完關係相當好，朴炯植曾告白「最愛時完哥」，兩人雖然相差3歲，但因為一同度過艱苦的練習生時期，經常一起出門，甚至還會在頒獎典禮上偷拍對方，加上兩人都轉型成為演員，共同話題也更多，這樣密切的互動也讓粉絲「嗑到不行」，就連同團的成員黃光熙也相當羨慕「炯完CP」的友情。

聽到朴炯植告白最愛任時完，光熙又森77了。（翻攝自YouTube）聽到朴炯植告白最愛任時完，光熙又森77了。（翻攝自YouTube）

朴炯植在《大力女都奉順》中個性幼稚卻深情、坦率追愛，雖然身在富有家庭，卻過得不容易，時常被同父異母的哥哥及繼母欺負，戲外朴炯植則分享自己和親哥哥關係相當融洽，「我們家本身就善於表達情感」，他提到每次與大兩歲的哥哥結束通話前，他都會對哥哥說「我愛你」，他更解釋道，「從小到大，我父親就經常用『我愛你』來表達愛意，從小耳濡目染下，我自然而然地就習慣表達這種情感」。

不過朴炯植也自曝曾遭受過霸凌，「練習生時期，因為常跟經紀人分享討論很多事，被其他練習生看作是在阿諛奉承」，遭受排擠後，他還自我安慰，認為做好自己的事就好，「那時候我才高一，也因此罹患憂鬱症」，直到後來換了經紀公司，遇到現在同團的成員們，讓他逐漸打開心房，更表示相當愛成員哥哥們。《大力女都奉順》今天（27日）起週一至週五晚間10點在中天娛樂台播出。

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