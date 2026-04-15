自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TVBS深陷裁員風暴 總經理首發聲：無出售經營權規劃

TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T）近期爆出最新一波裁員名單，外傳鎖定資深3位元老級主播，浮出檯面僅有資深主播吳安琪離職，T台也發聲明指方念華與謝向榮並無人事異動，14日晚間總經理劉文硯首鬆口，透過給內部的一封信並喊話：「我要在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形，並在此給予大家最明確的答覆：公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃。」

基於安定T台員工士氣，劉文硯發出一封名為給全體員工信件，全文如下：

致 TVBS 全體同仁的一封信：

在變革的浪潮中，我們攜手走得更遠

各位親愛的同仁們：

這段日子，外界對於公司的種種不實報導，想必讓大家在專注工作的同時，心頭也多了一份不安。身為總經理，我非常理解這種感受。我希望透過這封信，坦誠地與大家分享公司此刻面對的機會與挑戰、我們的堅持，以及我們共同的未來。

我要在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形。並在此給予大家最明確的答覆：公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃。

媒體產業的結構性挑戰已是全球性的考題，所有大型媒體企業包含華盛頓郵報、紐約時報等都在這股巨浪中尋求突破與調整優化。TVBS 自許為台灣媒體的領頭羊，我們有責任、也必須在此刻調整體質，為大家打造一個更健全、更有未來的發展空間。我們把注更多的資源，要把 TVBS 做得更強壯、更好、更大。

在這次結構調整中，受影響的人員約占總人數的 5%。這是一個極其艱難的決定，對於在這次轉型過程中受到影響的夥伴，我心中充滿了感激。TVBS 的每一分成就，都凝聚了你們的專業與汗水。

我們正積極強化多元領域的競爭力，包括：

深耕專業： 持續強化新聞本業，推出全新財經品牌，堅持真實、信賴和科技。
跨足多元： 布局大型 Live Event 與國際級演出。
AI 科技賦能： 全面投入 AI 與數位科技，導入自動化製播，讓科技助攻大家的創意能力。
ESG 永續影響力： TVBS GOOD 品牌已成立兩年，正在倡議生物多樣性等主題。
透過內容創新、國際合作與科技整合，不斷擴大影響力與市場機會，帶領全體同仁一起向前，讓每一位夥伴都能在這個平台上擁有更寬廣的舞台與未來。

面對轉型，難免感到不安，但這不是一段必須獨自承受的路，而是 TVBS 與大家一起開拓的大道。謝謝各位在變動時刻的信賴與堅持，讓我們守住「Truth 真實、Trust 信賴、Technology 科技」的核心價值，穩定前行。

TVBS 不只要做當前的龍頭，更要做未來媒體的定錨者，謝謝大家。

Ｔ台資深主播吳安琪鬆口離職。（翻攝自TVBS）Ｔ台資深主播吳安琪鬆口離職。（翻攝自TVBS）

57歲主播吳安琪12日受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。據查，T台今年2月展開第一波裁員共計45人，接著又傳出第二波裁撤百餘人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效。

相關新聞：（獨家）TVBS再爆新一波裁員 3資深主播被鎖定

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中