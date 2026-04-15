TVBS深陷裁員風暴 總經理首發聲：無出售經營權規劃

TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS電視台（以下簡稱T）近期爆出最新一波裁員名單，外傳鎖定資深3位元老級主播，浮出檯面僅有資深主播吳安琪離職，T台也發聲明指方念華與謝向榮並無人事異動，14日晚間總經理劉文硯首鬆口，透過給內部的一封信並喊話：「我要在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形，並在此給予大家最明確的答覆：公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃。」

基於安定T台員工士氣，劉文硯發出一封名為給全體員工信件，全文如下：

請繼續往下閱讀...

致 TVBS 全體同仁的一封信：

在變革的浪潮中，我們攜手走得更遠

各位親愛的同仁們：

這段日子，外界對於公司的種種不實報導，想必讓大家在專注工作的同時，心頭也多了一份不安。身為總經理，我非常理解這種感受。我希望透過這封信，坦誠地與大家分享公司此刻面對的機會與挑戰、我們的堅持，以及我們共同的未來。

我要在此向大家重申，公司營運穩健，並無虧損情形。並在此給予大家最明確的答覆：公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃。

媒體產業的結構性挑戰已是全球性的考題，所有大型媒體企業包含華盛頓郵報、紐約時報等都在這股巨浪中尋求突破與調整優化。TVBS 自許為台灣媒體的領頭羊，我們有責任、也必須在此刻調整體質，為大家打造一個更健全、更有未來的發展空間。我們把注更多的資源，要把 TVBS 做得更強壯、更好、更大。

在這次結構調整中，受影響的人員約占總人數的 5%。這是一個極其艱難的決定，對於在這次轉型過程中受到影響的夥伴，我心中充滿了感激。TVBS 的每一分成就，都凝聚了你們的專業與汗水。

我們正積極強化多元領域的競爭力，包括：

深耕專業： 持續強化新聞本業，推出全新財經品牌，堅持真實、信賴和科技。

跨足多元： 布局大型 Live Event 與國際級演出。

AI 科技賦能： 全面投入 AI 與數位科技，導入自動化製播，讓科技助攻大家的創意能力。

ESG 永續影響力： TVBS GOOD 品牌已成立兩年，正在倡議生物多樣性等主題。

透過內容創新、國際合作與科技整合，不斷擴大影響力與市場機會，帶領全體同仁一起向前，讓每一位夥伴都能在這個平台上擁有更寬廣的舞台與未來。

面對轉型，難免感到不安，但這不是一段必須獨自承受的路，而是 TVBS 與大家一起開拓的大道。謝謝各位在變動時刻的信賴與堅持，讓我們守住「Truth 真實、Trust 信賴、Technology 科技」的核心價值，穩定前行。

TVBS 不只要做當前的龍頭，更要做未來媒體的定錨者，謝謝大家。

Ｔ台資深主播吳安琪鬆口離職。（翻攝自TVBS）

57歲主播吳安琪12日受訪認了被裁員，心情平靜感謝公司多年來栽培。據查，T台今年2月展開第一波裁員共計45人，接著又傳出第二波裁撤百餘人，資遣名單涵蓋攝影、SNG工程及駐地記者，並已於3月1日生效。

相關新聞：（獨家）TVBS再爆新一波裁員 3資深主播被鎖定

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法