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娛樂 電影

余香凝10年後升格影后 導演慧眼笑言不敢稱「是我先看到的」

〔記者許世穎／台北報導〕電影《女孩不平凡》今（26）日舉辦記者會，導演徐欣羨率領韓寧、陳孟琪與劉漪琳等主要演員一同亮相。廖子妤與余香凝因工作未能來台合體。徐欣羨透露，三人自10年前合作《骨妹》結識至今情誼深厚，看到兩人如今皆成為影后，她笑說不敢稱「是我先看到的」，但感性形容彼此像是「一起長大的朋友」。

電影《女孩不平凡》導演徐欣羨（右起）率領陳孟琪、劉漪琳、韓寧一同出席記者會。（綺影映畫提供）電影《女孩不平凡》導演徐欣羨（右起）率領陳孟琪、劉漪琳、韓寧一同出席記者會。（綺影映畫提供）

徐欣羨分享，片中由廖子妤、許恩怡與入圍去年金馬獎最佳女配角的鄧濤共同詮釋同一角色，呈現人物在不同人生階段的轉變。她表示，希望透過不同面貌，讓觀眾看見女性成長的多重樣貌。角色個性上共通之處則是帶點倔強、習慣將情緒藏在心裡、不輕易表達，也期待觀眾在片尾能感受到，「一個人的故事，其實也是很多人的故事」。

此次再度與《骨妹》班底合作，徐欣羨形容整體氛圍既熟悉又安心。她透露，副導演與攝影師同樣是當年的合作夥伴，讓現場默契十足、節奏自然。余香凝與廖子妤在拍攝過程中也經常提出想法，「劇組對此十分樂於接受，讓整體創作更靈活、有機，生活感也更強」。

她進一步提到，片中有一段長達8至10年的伴侶關係設定，而余香凝與廖子妤私下本就是好友，因此在互動上格外自然，許多細節都是在熟悉感中自然生成，「都是他們太熟，如果不是他們可能做不到」。她也笑說，兩人私下還會打趣抱怨「為什麼沒有親密戲」。

談及三位演員的詮釋差異，徐欣羨指出，許恩怡個性活潑熱情，習慣用擁抱與人互動，雖然年紀最小，卻相當懂得體貼他人；鄧濤則較為安靜內斂，以不打擾他人的方式表達關心；廖子妤則偏向謹慎細膩。三人在氣質上彼此呼應，卻也展現出不同層次。

韓寧（左起）、劉漪琳、陳孟琪一同出席電影《女孩不平凡》記者會。（綺影映畫提供）韓寧（左起）、劉漪琳、陳孟琪一同出席電影《女孩不平凡》記者會。（綺影映畫提供）

此外，電影也邀來台灣演員韓寧與陳孟琪參與演出。徐欣羨透露，韓寧是最早確定的人選之一，當時尚未進入正式製作期，也沒有試鏡，而是在多方推薦與交流角色想法後拍板定案。她坦言，最初對角色的想像並非韓寧這種類型，原本預期會是較為柔弱的氣質，但角色其實在情感上相當有主見，而韓寧也積極與編劇討論細節，逐步形塑角色。

韓寧則分享，初讀劇本時對部分親密戲的呈現一度難以想像，所幸劇組安排專業親密指導，讓整個過程如同動作戲般被精準設計與排練，從台詞到肢體動作皆事先規劃完成。她也透露，現場會使用貼紙、膚膠與護具等保護措施，甚至穿上多層內褲，儘管仍偶有輕微瘀青，但整體拍攝過程安全且可控。

由於韓寧與鄧濤在片中飾演情侶，兩人性格同樣偏內向，為培養情感連結，私下還相約露營。韓寧笑說：「我們剛好有共同朋友，就3人一起去露營，雖然很尷尬但也很有趣，但對於我們進入教色很有幫助。」她也補充，實際拍攝時親密指導提供了很大的幫助。

另外，張鈞甯旗下的陳孟琪在片中飾演鄧濤關係中的第三者，她透露，張鈞甯曾鼓勵她放輕鬆、好好享受表演，但她笑稱自己同樣是內向性格，開拍前特地與鄧濤相約吃飯培養默契：「我們一起吃蛋包飯，一起吃一頓晚餐，但我們都在聊表演。」

此外，曾參與《骨妹》的劉漪琳此次也加入演出，而陳蕾則為電影創作並演唱主題曲《普通人》，以音樂為作品增添情感層次。談及與老班底再度合作，徐欣羨也有感而發，笑說當初沒想到再次合作竟相隔10年，如今能再聚首格外珍惜，也直言希望未來有機會能更快再合作，不要再等這麼久。《女孩不平凡》將於明天（27）日在台上映。

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