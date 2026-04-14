1179億破紀錄！《鬼滅之刃》爆最大爭議：玩法太狂

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本超夯動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全球票房已達1179億日幣（約台幣234億元），創下日本電影史上最高紀錄。不過粉絲為這項壯舉歡呼的同時，社群卻掀起關於「這部電影為何能爆紅」的激烈論戰。

《無限城篇》於全球157個國家與地區上映，累計觀影人次達9852萬人，其中海外觀眾為7106萬人，海外票房高達777億日幣（約台幣154億元）。

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《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全球票房已達1179億日幣，創下日本電影史上最高紀錄。（木棉花提供）

日本國內票房為402億日幣（約台幣80億元），僅次於前作《鬼滅之刃 無限列車篇》的407億（約台幣81億元），位居歷代第二。等同海外票房幾乎是日本國內兩倍，成為極為罕見的「全球級大賣」日本電影。

儘管紀錄驚人，近來日本社群卻出現兩極聲音，有人恭賀：「這是偉大的成就！」卻也有人質疑：「給那麼多入場特典，當然會有人一直刷場次。」

所謂「特典」包括作者吾峠呼世晴親繪周邊、插畫卡、透明卡等，幾乎每週都有新一波，甚至不同放映形式（IMAX、4DX）還有不同限定贈品。對此，也有支持者反駁：「能突破400億甚至1000億，最根本還是因為作品本身夠強。」

專家指出，這種長達約9個月、不斷更換特典的策略，已接近「持續型娛樂活動」，但若沒有作品本身的吸引力，也難以維持如此龐大的觀影人潮。

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