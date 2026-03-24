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「人生分水嶺是羊水」陳沂再開戰 有錢就是勝利組

時尚名媛孫芸芸（左）女兒廖思惟傳出未婚生子。（翻攝自IG）時尚名媛孫芸芸（左）女兒廖思惟傳出未婚生子。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕時尚名媛孫芸芸女兒廖思惟今（24）傳出未婚生子，透露孩子生父為富二代卻不認帳。孫芸芸支持女兒成為單親媽媽，並遠赴澳洲生產。網紅陳沂認為：「我是芸芸也一定叫女兒務必生下來」。

陳沂直言「孫芸芸的女兒被爆出未婚生子」，指孩子的父親背景優渥，但未出面對這個孩子負責任。陳沂覺得如果生父確實是個富二代，換個立場想，如果她是孫芸芸，也會叫女兒務必生下來。陳沂更建議料思惟可以透過親子鑑定方式，強制讓生父負責。

陳沂認為孫芸芸女兒廖思惟，未婚生富二代之子很爭氣。（翻攝自IG）陳沂認為孫芸芸女兒廖思惟，未婚生富二代之子很爭氣。（翻攝自IG）

此外，陳沂認為孫芸芸可能認為女兒「很爭氣」，坦言：「人生的分水嶺果然還是羊水」。

陳沂沒過多久又發文，提到「孫芸芸女兒未婚生富二代之子很爭氣，跟之前說吳佩慈不結婚生有錢男友四個小孩，才是真正的人生勝利組」，陳沂強調：「很多人以為我在反諷，但我是真心覺得羨慕」。

陳沂的人生宗旨就是「Money is everything」。（翻攝自臉書）陳沂的人生宗旨就是「Money is everything」。（翻攝自臉書）

陳沂的人生宗旨就是「Money is everything」，也難以理解為何許多女生要追求感情。對陳沂而言「有錢才是真的吧」，沒有結婚卻生小孩，不用結婚服侍公婆，怎麼養育小孩對方也不會有意見。有錢，就能把自己打扮得票漂亮亮，找保母、司機、家管，有感情需要也可以找小鮮肉，不用吃「過期食品」，是真正的「人生勝利組」。

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