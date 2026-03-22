「請青鳥曬太陽」惹怒網友 紅茶巴士老闆娘認錯：不成熟

中配王女在網路分享成功學意外遭炎上。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台中手搖品牌「紅茶巴士」創辦人兼老闆娘王姓女子近日在社群發文表示「大陸嫁台灣，在台灣3年開到100家店，我是如何做到的」，網友發現內有「台中是中國天堂」等語，她不滿反嗆「青鳥去曬曬太陽」，言論遭炎上。

「紅茶巴士」以新式紅茶冰起家，已遍部北中南，甚至跨足北部地區，更發展出另飲料品牌「阿檸」，但裝潢與行銷風格遭網友批評充滿「支味」。

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王女嗆聲要青鳥去曬太陽，現已道歉。（翻攝自IG）

中配王女分享成功學，貼文底下，部分人留言稱「原來是中資，以後不喝了」、「紅茶巴士老闆是中國人？」也有人給予鼓勵「中配開的，但紅茶真的不錯」、「希望你喜歡我們的國家」。針對部分人留言，王女回嗆「請你們這些青鳥多曬曬太陽吧，不要永遠活在陰暗面裡。我在台灣生活7年了，並且拿了台灣護照，認真生活努力工作，你們還是嘴下留情吧」。

言論在網路發酵後，王女表示，對於「青鳥去曬曬太陽」的不當回應表示：「我在此向所有被冒犯的朋友致上最深的歉意。」更進一步指出，回覆網友留言的當下，沒有深入了解該詞彙背後的社會涵意與重量，僅以個人的主觀直覺草率回應「這是我的失職與不成熟。」

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