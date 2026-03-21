《俗女養成記》小嘉玲考大學「只填1志願就上」！未來規劃曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕童星出身的吳以涵，2020年在台劇《俗女養成記》中飾演謝盈萱童年版「小嘉玲」爆紅，如今18歲的她迎來新的人生里程碑，已透過繁星推薦錄取東吳大學法律系，正式晉升準大學生。吳以涵媽媽今接受本報訪問時提到，吳以涵一直以來就對法律充滿興趣，「她很喜歡辯論，也對法律條文很有興趣。」但強調不會放棄演出，會繼續當演員。

吳以涵參觀俗女村。（翻攝自臉書）

吳以涵一開始就在東吳法律和北藝大電影系猶豫，因她若透過「個人申請」管道可以上北藝大，但在繁星計劃的志願選填時，她相當果斷，第一輪只填了東吳法律系一個志願，連媽媽都忍不住問：「可以填六個，為什麼只填一個？」她則堅定表示：「如果沒上，我就去考分科。」最終如願錄取，也讓她鬆了一口氣。

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她念新北市的永平高中，在校成績名列前段，五學期校排名落在前6%，加上在語文資優班，課業壓力不小。為了拚學測，這段時間推掉不少戲劇、電影邀約，只有上節目、拍廣告、微電影等不需要長時間的作品，專心準備考試，她媽媽苦笑說：「中間其實有很多工作找上門，但我都先推掉，希望先把書讀好。」被問到是否會覺得可惜，坦言：「有一些會懊悔，但有捨才有得。」

吳以涵童星出身，現在少女臉蛋仍稚氣未脫。（翻攝自臉書）

收到錄取通知書當下，吳以涵其實「表面很淡定」，因為心裡早就覺得應該會上，但真正收到通知單時還是非常開心。至於慶祝方式，目前還沒有特別安排，出國計畫也會之後再慢慢規劃，可能會朝青年海外交流發展。

未來規劃上，吳以涵不會放棄演戲，因為她始終認為自己是名演員，拍戲是她最喜歡的事，法律則是興趣，希望能同時兼顧兩者，甚至透露未來會進一步修習師資培育課程，也不排除在完成法律學位後，報考國立臺北藝術大學研究所，為自己開拓更多可能。

她也分享自己認識一位編劇正是東吳法律碩士出身，更讓她對這條路充滿信心。如今順利考上理想科系，人生邁入新階段，她期待接到新的劇本邀約，準備在學業與演藝之間找到平衡。

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