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娛樂 最新消息

水逆結束先止痛！4星座迎大豐收「愈慢、運愈旺」

水星逆行結束，有4個星座不必急著衝衝衝，反而是愈慢、愈走運。（圖／Gemini）水星逆行結束，有4個星座不必急著衝衝衝，反而是愈慢、愈走運。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著水星逆行結束，自3/21起月亮步入溫潤且扎實的金牛座，宇宙的頻率也從「白羊月亮」的奔騰急躁，轉向另一種渴望沉澱與顯化的優雅。占星專家艾菲爾提醒，這段時間別盲目追求速度，雖然告別了水逆期間的迷航、不順與焦慮，但要真正找回掌控感與敏銳度，學會「放慢腳步」很重要。

艾菲爾特別點明4個星座，這個波段正進入「向內收斂、向外紮根」的黃金期，記住開鍵字：愈慢、運愈旺！

♉️金牛座│五感至上，迎財運最強30天！

身為月亮的東道主，你正經歷一場感官的覺醒。過去的奔波，讓你忽略了身體發出的微小求救訊號，而現在是徹底修復的時刻。當你的五感得到滿足，那種源於內在的富足感，會轉化為你未來一個月最強大的自信與財運磁場。

♑️摩羯座│迎接「物質回饋」豐收期！

金牛月亮的能量，讓你的「結構化思維」落實至具體成果。不再只追求虛無的遠景，而是渴望看見存摺數字的增長與計畫案的定稿，你的每一分汗水都將轉化為看得見、摸得著的價值。原本懸而未決的職場壓力將煙消雲散，取而代之的是一種不可撼動、充滿尊嚴的地位感。

♎️天秤座│清理人際雜訊，貴人助攻PLUS！

「擁有」有時是一種負擔。你的感官正變得挑剔，不再容忍那些雜亂的人際噪音侵蝕你的美感空間。當你開始懂得把最好的位置，留給真正值得的人事物，學會拒絕平庸與混亂，這種清爽的磁場，將為你引來更高層次的貴人。

♊️雙子座│按住「重開機鍵」換取滿格戰鬥力！

剛從水逆震央區脫身的雙子座，神經系統正處於一種極度敏感後的疲態。金牛月亮為你帶來了最渴望的「安定引力」，催促你關掉大腦中不停轉動的發電機。那種沉入夢境深處的、無夢或好夢的睡眠，是此刻最好的補藥；大腦重啟後的清爽感，會讓你重新找回敏捷的口才與洞察力。

（註：以上升星座為主，太陽星座為輔）

☆星座命理說法僅供參考☆

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