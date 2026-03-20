二月二「龍抬頭」！命理專家：吃龍食補財運、剪髮去霉運

農曆2月2日龍抬頭這天，可以吃龍食補財運！（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／專題報導〕今天三餐的「主食」決定要吃什麼了嗎？麵條、餛飩、水餃、 春捲、米飯都是「招財旺運」好選擇！

命理專家提醒，今天（20日，農曆2月2日）不只是二十四節氣中的「春分」，更巧遇傳統民俗中的「龍抬頭」與土地公的生日（頭牙）兩大重要節日，占星達人艾菲爾提醒，數十年難得一遇的「三吉合一」巧合，讓今天成為「丙午馬年」最重要的祈福轉運日！

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艾菲爾進一步解釋典故的源起，相傳農曆2月2日這天，主管雨水的龍王會在這天抬頭，開始降雨滋潤農作物，因此也被民間視為「開運、補財庫」與的時機；而土地公則是守護基層農作與財富的福神，雙神護佑；再加上春分具有陰陽調和的吉祥喻意。他建議今天一整天，可以透過上美容院剪頭髮、吃龍食，以及清晨面朝東方許願的方式，為2026引龍錢、行龍運。

一、理髮：剪去霉運（剃龍頭）

這天理髮被稱為「剃龍頭」，借助龍抬頭的陽剛之氣，剪去過往一年的頹廢、晦氣與「霉運」。讓清爽的精氣神與春天的「木氣」契合，助長個人運勢蓬勃發展，確保整年鴻運當頭。

二、吃龍食：大開吉運

．吃麵條（龍鬚）

麵條細長，寓意「順心如意、長壽綿延」，祈求一整年條理清晰、辦事順遂。

．吃餛飩（龍眼）

餛飩圓潤，寓意「目光如炬、慧眼識珠」，保佑學業與事業能洞察先機。

．吃水餃（龍耳）

水餃形似耳朵，寓意「耳聰目明、福報在耳」，讓好消息、好機會不漏接。

．吃春餅／潤餅（龍鱗）

春餅，可用春捲（潤餅）取代。食材層層疊疊如龍的鱗片般，象徵「護佑加身、富貴圓滿」，能防小人並鞏固財庫。

．吃米飯（龍子）

米粒飽滿，象徵「子孫滿堂、五穀豐登」，代表事業與家庭皆有豐碩的果實。

．吃爆米花（金豆開花）

所謂「金豆開花，龍王升天」，寓意「貴人提拔、財源滾動」，象徵財富在瞬間爆發、好運大開。

三、吸龍氣：東方祈願

春分時節，東方屬木，是青龍星宿升起的方位，也是生機最旺的方向。艾菲爾建議，可以天今天清晨（最好是卯時5:00～7:00），面向東方靜心吐納，感受晨曦的能量，同時在心中默念心願，效果最佳。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

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