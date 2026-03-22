（直擊）TWICE唱不到一小時子瑜哭了！成員狂救場全被拍

韓國女團TWICE今天在台北大巨蛋進行第3天最終場演唱會。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕TWICE台北大巨蛋第3天最終場，上演超揪心一幕，子瑜在《MOONLIGHT SUNRISE》段落時突然眼眶泛紅、忍不住落淚，讓全場4萬名ONCE瞬間心碎又心疼：「她真的哭了嗎？」

相關新聞：（直擊）子瑜喊「甘有歡喜」全場4萬粉炸裂！TWICE台語時間ONCE聲浪衝頂

請繼續往下閱讀...

發現子瑜落淚，成員們立刻開啟「救場模式」。（Live Nation Taiwan提供）

舞台上氣氛一度轉為溫柔又帶點慌亂，成員們立刻開啟「救場模式」。子瑜被發現情緒波動時，還試圖笑著否認：「沒有啦～」但一旁的定延馬上接梗開玩笑：「是因為我太美嗎？」讓子瑜秒回「不是啦！」現場笑聲與心疼交錯，氣氛微妙又真實。

成員們笑稱是娜璉台語講錯害子瑜想哭。（Live Nation Taiwan提供）

不只如此，成員們還把責任「推」給彼此，笑稱是娜璉台語講錯害子瑜想哭，讓整段互動變成大型安撫現場，粉絲一邊笑一邊揪心：「她真的忍很久吧…」，TWICE開唱不到一小時，大巨蛋內瞬間亮起一片手機燈海，星光般的畫面鋪滿整個場館。

南韓超人氣女團TWICE台北最終場，徹底把現場約4萬名ONCE情緒推到極限。（Live Nation Taiwan提供）

隊長志效看到後直接點破：「燈光這麼漂亮，是你們把子瑜惹哭的吧！」接著更霸氣號召全場：「她這麼幸福，你們還坐著嗎？站起來！讓她更開心！」一句話直接把氣氛從感傷推回高潮。全場ONCE瞬間起立應援，尖叫聲與燈海同步炸開，彷彿用行動回應子瑜的情緒。

子瑜也終於坦白：「剛剛唱《MOONLIGHT SUNRISE》的時候，突然有點感傷，情緒一下子上來，就有點想哭。」一句話，道出這場主場演出的重量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法