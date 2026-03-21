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娛樂 日韓

BTS癱瘓交通害慘婚禮！新郎將提損害賠償：防彈就了不起嗎？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓團體「BTS」防彈少年團時隔3年9個月回歸，昨天（20日）他們推出第5張正規專輯《ARIRANG》，今天晚間將在光化門廣場舉行演唱會，明明是好事一樁，只是卻引來不少民怨。一位今天在光化門附近舉行婚禮的新郎十分不滿，表示本來就是因為交通便利才選擇這個場地，結果卻因為BTS打亂規劃，讓他十分生氣。

BTS演唱會周遭大樓進行管制。（達志影像）BTS演唱會周遭大樓進行管制。（達志影像）

BTS回歸預計將湧入26萬人朝聖，首爾全城戒備，不敢掉以輕心，不但將出動7000名警力，周圍31棟樓更進行嚴格的出入管制，其中就包括著名的婚禮會場「Seoul Press Center」，韓媒報導，屆時賓客入內將檢查邀請函，也由於周邊車站採取過站不停的措施，警方將出動巴士載送賓客。

為配合BTS演唱會，光化門站關閉部分出入口。（達志影像）為配合BTS演唱會，光化門站關閉部分出入口。（達志影像）

根據《京鄉新聞》報導，36歲的孫先生今天將在「Seoul Press Center」舉行婚禮，他坦言，當初就是看準此處交通便利，才決定在這裡完婚，沒想到因為BTS演唱會導致交通癱瘓，地鐵過站不停、公車也改道行駛，卻未收到任何來自主辦單位、首爾市政府或者警方的任何通知，直到父母看到新聞聯繫他才得知，而婚禮場地方則回應，儀式仍可進行，只是該地區很可能會遇上交通壅塞的狀況。

「這是一生只有一次的婚禮！真的讓人很生氣！」孫先生憤怒地說：「我們花了數千萬韓元準備的婚禮，難道我們的婚禮就什麼都不是，BTS很了不起就沒關係嗎？」孫先生有意對主辦單位提出損害賠償訴訟。

附近商家等待發「BTS財」，布條上寫著大大的「WELCOME BTS愛ARMY」。（達志影像）附近商家等待發「BTS財」，布條上寫著大大的「WELCOME BTS愛ARMY」。（達志影像）

另一名人士則批評，這場演唱會明面上是私人的免費演唱會，實際上根本是花費納稅人的錢，調動上千名警力、出動公務員，警方更對已登記在光化門附近舉行集會的公民團體發出「限制通知」，惹怒人權團體，直指光化門廣場是公共空間，集會權應該平等保障所有人，而國家、地方政府及警方卻因為「私人活動」限制公民權利。

儘管批評聲浪不斷，不過「BTS The Comeback Live：Arirang」帶來的城市行銷成功，有望為首爾帶來1.2兆韓元（約台幣256億元）的經濟效益，周遭商家也等待發「BTS財」，盼能沾一點光。而BTS昨天推出新專輯《ARIRANG》，首日銷售量達到398萬張奪冠，新歌MV《SWIM》上線不到一天，點閱率就突破3000萬，魅力依舊超級強。

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