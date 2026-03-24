邊工作邊戀愛？Lisa首度回應認了「時間管理大師」

Lisa行程滿檔仍抽空約會，被粉絲笑稱「時間管理大師」，愛情事業雙線開花。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa近年可說是事業與愛情兩得意。過去她多次被粉絲「抓包」在繁忙行程中仍抽空約會，無論是在時裝週期間或出席活動空檔，都曾被目擊 LVMH集團三公子Frédéric Arnault一同出遊，或是低調現身餐廳共享私人時光，引發外界熱議。Lisa 近日首度鬆口提到，其實自己是「時間管理大師」。

BLACKPINK回歸推出迷你專輯《DEADLINE》，Lisa同步拓展時尚與品牌版圖，國際影響力再升級。 （翻攝自IG）

邁入2026年，Lisa的行程依舊滿檔，除了隨BLACKPINK強勢回歸，推出全新迷你專輯《DEADLINE》，再度掀起全球關注外，她在時尚領域的發展也邁入嶄新里程碑，不僅受邀擔任Kith Women 2026春夏系列客座設計師，更於今年進一步成為Nike全球大使，同時接下資生堂代言，擔任「紅妍山茶花修護精華」小紅瓶全球代言人，持續擴展其國際影響力。

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從Kith Women客座設計師到Nike與資生堂全球大使，Lisa持續橫跨音樂與時尚雙領域。（翻攝自IG）

擁有透亮光澤肌膚的Lisa，在受訪時表示自己一直是資生堂的忠實粉絲，能成為品牌全球大使深感榮幸。在《WWD Japan》專訪中，她更分享美麗的觀點：「真正的美不是等待時間放過你，而是你直接讓時間跟不上你。」她提到，在高壓且快速的生活節奏中，比起短暫修飾，更重視肌膚的「韌性養成」，她也透露，「小紅瓶」是她長時間飛行與高強度工作後的救星，能有效維持肌膚彈性與光澤，而她所追求的，是由內而外自然散發的健康光采。

Lisa分享「FAST、SLOW、FREE」生活哲學，在高壓節奏中找到保養與身心平衡。（翻攝自IG）

面對緊湊而高速運轉的生活步調，Lisa也分享自己實踐「FAST、SLOW、FREE」的生活哲學，在快節奏的工作狀態（FAST）中，仍為自己保留一段專屬的保養時刻（SLOW），透過穩定而持續的修護，讓身心與肌膚都能回到自在平衡的狀態（FREE），也因此被粉絲笑稱是名副其實的「時間管理大師」。

小紅瓶成為Lisa長時間工作後的肌膚救星，搭配全新「小紅油」，打造由內而外的健康光澤肌。（翻攝自IG）

她坦言，透過「小紅瓶」進行高效保養，就像為自己披上一層「隱形鎧甲」。即使歷經長達10小時的拍攝，依然能維持神采奕奕的狀態，從容迎接後續行程，讓疲憊無法追上她的節奏。此外，全新推出的紅妍山茶花修護精華油，被譽為可同時用於身體、頭髮與肌膚的萬用「資生堂小紅油」，與小紅瓶搭配使用，更能提升整體保養效率，也成為Lisa梳妝台上的新歡。

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