韓華鷹新陣容公開 全恩菲、崔洪邏紅回韓國

韓華鷹公布的全新啦啦隊陣容。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊近年在台灣運動賽事及演藝圈都受到高度歡迎，其實韓國對於啦啦隊員在台灣的發展也相當關注。今（18）日，韓職（KBO）韓華鷹啦啦隊在各大社群平台公布全新陣容，大家熟悉的「河大叔」河智媛和禹洙漢都名列其中。

在台灣被球迷暱稱為「河大叔」的河智媛，也時韓華鷹全新陣容之一。（翻攝自IG）

韓華鷹公布的全新陣容，由傳奇啦啦隊金娟婷擔任隊長，其餘隊員包括：主力成員河智媛、禹洙漢，崔錫花（최석화）、李浩恩（이호은）、柳振京（유진경）、甘書潤（감서윤）、崔洪邏（최홍라）、全恩菲（전은비）、池雅英（지아영）、金梨賢（이현）、金寶美（김보미）。

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韓華鷹啦啦隊長隊長金娟婷被韓國球迷稱為「棒球三大女神」之一。（翻攝自IG）

隊長金娟婷被韓國球迷稱為「棒球三大女神」之一，此外還有「慶星大學全智賢」的美稱。她去年12月才與同隊小4歲的韓華鷹內野手河周錫結婚。

新竹攻城獅Pilots Crew的崔洪邏入選韓華鷹啦啦隊陣容。（翻攝自IG）

令人驚喜的是，先前傳出在韓援圈遭受不公平待遇、目前效力於台灣T1聯盟新北國王職籃啦啦隊的全恩菲，也入選韓華鷹啦啦隊；另外，近日才喊出要離開韓職圈的「啦啦隊IU」、新竹攻城獅Pilots Crew的崔洪邏；以及台灣球迷熟悉的甘書潤，也都重磅加盟韓華鷹。

先前傳出在韓援圈遭受不公平待遇的全恩菲，驚喜回歸。（翻攝自IG）

啦啦隊陣容公布後，台灣球迷粉絲們相當開心，紛紛喊「沒想過河大叔有機會跟全恩菲同框」、「全恩菲加入韓華鷹太訝異」、「崔洪邏不是才喊韓國引退？秒速加盟耶」、「這絕對是韓職最香陣容了」。

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