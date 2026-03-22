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布魯斯威利71歲生日 前妻黛咪摩爾暖心發聲：你需要的只有愛

布魯斯威利露出溫柔笑容。（翻攝IG）布魯斯威利露出溫柔笑容。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因主演《終極警探》系列紅遍全球，2022年因確診失語症宣布息影後，健康狀況備受關注。近日傳出他的病情進一步惡化，已逐漸喪失說話與閱讀能力，令外界相當不捨。

根據家屬透露，未來在他離世後，將捐出腦部供醫學研究使用，盼能為相關疾病帶來更多理解與突破。消息曝光後，也讓不少影迷感動，認為他不僅在銀幕上留下經典形象，也希望在人生最後仍為社會做出貢獻。

此外，3月19日適逢布魯斯威利71歲生日，前妻黛咪·摩爾也特別在社群平台發文送上祝福，寫下「你需要的只有愛，生日快樂，BW！」並分享多張與家人團聚的溫馨照片。

布魯斯威利被孫女親吻臉頰。（翻攝IG）布魯斯威利被孫女親吻臉頰。（翻攝IG）

畫面中可見，布魯斯威利被孫女親吻臉頰，臉上露出溫柔笑容，氣氛充滿愛與陪伴。貼文一出，引來大批粉絲留言關心與祝福，「真的很感人」、「看到他被家人包圍很溫暖」、「永遠的英雄」等聲音湧入。

回顧兩人關係，布魯斯威利與黛咪摩爾於1987年結婚，育有三名女兒，並於2000年離婚。儘管婚姻畫下句點，雙方多年來始終維持良好關係，與彼此的現任伴侶及子女共同組成緊密家庭，在面對疾病挑戰時更顯團結。

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