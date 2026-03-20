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娛樂 最新消息

汪小菲寵妻飯店S Hotel 大S痕跡全被抹去

S Hotel的「S」代表著大S的「S」。（資料照，記者潘少棠攝）S Hotel的「S」代表著大S的「S」。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是中國商人汪小菲為前妻女星「大S」徐熙媛打造的S Hotel，現在被雀客國際接手改裝，飯店外牆已掛上全新「OOD Hotel」招牌。2016年大S腹中懷有二胎（箖箖），小菲除了發文替大S甜蜜打氣，也為愛妻打造高級酒店，更用大S當中的「S」命名，成了「S Hotel」。

汪小菲（右）曾經為大S斥資3.5億元打造S Hotel。（資料照，記者陳逸寬攝）汪小菲（右）曾經為大S斥資3.5億元打造S Hotel。（資料照，記者陳逸寬攝）

當時汪小菲和大S仍是恩愛夫妻，且大S即將臨盆，他大手一揮在台北投資3.5億元，命以大S的名字命名，當時汪小菲還放閃說：「這一切都是因為妳（大S）」。當時還有網友認為大S很幸福。

S Hotel由設計大師Philippe Starck操刀設計，也被外界視為「寵妻飯店」、「愛情地標」。

2017年外界爆出S Hotel經營吃緊，更指大S身心崩潰，惹得汪小菲氣到喊告。後新冠肺炎疫情延燒，S Hotel也成了台北市防疫旅館之一。2021年11月大S宣布與汪小菲離婚，2022年便拋震撼彈閃嫁韓國團體「酷龍」成員具俊曄，汪小菲與大S長期隔空開戰，讓S Hotel多次成為新聞焦點。

大S閃嫁具俊曄引起汪小菲不滿，上演了一場床墊鬧劇，最後在S Hotel以廢棄物處理。（資料照，記者潘少棠攝）大S閃嫁具俊曄引起汪小菲不滿，上演了一場床墊鬧劇，最後在S Hotel以廢棄物處理。（資料照，記者潘少棠攝）

令人印象最深刻的一次是，汪小菲不滿大S與具俊曄重燃愛火，要大S歸還當初他買的天價床墊，大S床墊送到S Hotel以廢棄物處理，之後「公開處刑」，把床墊破壞。2022年S Hotel一度改名為「美憬閣M Gellery」，試圖與大S切格。後，美憬閣亦於2024年8月21日停業。

S Hotel從寵妻象徵變成離婚戰場，最後改切割，直至最終退場。現飯店已由雀客國際接手，2025年S Hotel著手進行改裝。如今進度終於明朗，飯店外牆已掛上全新「OOD Hotel」招牌，象徵品牌正式跨足高端酒店市場。

原本的S Hotel現已掛起OOD的招牌。（業者提供）原本的S Hotel現已掛起OOD的招牌。（業者提供）

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