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娛樂 星座

2026年4月運勢曝光 5生肖請「小心點」

清明節前後，也就是4月有5個生肖必須特別注意。（資料照，記者張聰秋攝）清明節前後，也就是4月有5個生肖必須特別注意。（資料照，記者張聰秋攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕即將進入2026年4月，除了清明節即將來臨，社會上充滿慎終追遠的氛圍。「應占卜師」老師王妙坤指出，運勢隨節氣轉換出現變動，有5個生肖要特別留意整體狀態。這5個生肖可能面臨工作壓力、財運起伏、健康風險，不過可以透過適時調整步調，事先避免疏忽。

■羊

屬羊的人財運表現亮眼，對於從事業務或收入不穩定的人是個大利多，透過積極嘗試、創造機會，就算是領死薪水的上班族也能夠有投資獲利空間。如果有攢存了一小筆財富，可以嘗試娛樂性投資。

需要注意：健康亮起紅燈，睡眠品質受到影響，建議透過放鬆的方式改善睡眠深度。

■猴

屬猴的人在工作上有機會贏來突破，若能發揮專長並把握貴人的幫助，可能出現升職或加薪機會。人際關係上應該保持謙和，避免因態度過於高調引人誤會或背後中傷。

需要注意：金錢運用上需要節制，不要因為愛面子就花了不必要花的錢。

■雞

屬雞的人接下來將會面臨競爭，可能出現桃花朵朵開的狀況，身邊可能有多人同時追求你，或者感情當中出現第三者，建議以穩定互動取代過度的控制欲，投過共同活動，讓溝通變得更順暢。

需要注意：財運較不穩定，有投資計劃的人，最好先謹慎評估，以免衝動之下作出錯誤決策，造成損失。

■狗

屬狗的人在2026年4月運勢偏弱，出門要格外注意安全，好在工作方面非常穩定，可以趁著這段期間進修或者提升專業能力，對之後的人際關係有助力。

需要注意：交通時可能產生風險，無論駕駛、行走都要提高警覺，避免意外發生。

■豬

屬豬的人在職場上如果有合作機會，建議和他人互動時，態度謙遜些，從交流當中能夠學到很多東西，進而提升自身能力。財運方面則有機會因努力而帶來獎金或績效成長，整體表現相對正向。

需要注意：人際關係上，如果和其他人有意見分歧，記得用「溝通協調」避免造成誤解。

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

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