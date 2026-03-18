白心儀耗時3年追蹤瀕危水獺 《戰地阿特》躍國際

歐亞水獺探頭萌樣，是全台僅存不到200隻的瀕危國寶。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立電視生態品牌「SET Wildlife」與國立自然科學博物館強強聯手，推出全新生態紀錄片《戰地阿特》。該片不僅成功入圍2025國際野生動物保育影展（WCFF），更奪下電影短片「榮譽獎」，讓金門瀕危的歐亞水獺成功躍上國際舞台。

金門水獺萌翻！白心儀《戰地阿特》入圍國際影展準決賽。（三立提供）

金獎導演白心儀與攝影團隊潘郁文、卓經國，為了捕捉全台僅存不到200隻的「歐亞水獺」，展開長達3年的田野調查。白心儀透露，拍攝過程極其艱辛，曾在夏天等到脫水，冬天更要在體感僅1度的刺骨寒風中，戴上頭盔與軍方協作，記錄夜間射擊演習。「有好幾趟飛去金門，連水獺的影子都沒看到！」白心儀感慨道。但正是這份堅持，讓團隊意外發現水獺竟然利用廢棄的碉堡與坑道繁衍，形成「戰爭遺跡與萌寵共存」的震撼畫面。

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《戰地阿特》記錄水獺在金門戰地遺址間穿梭的身影。（三立提供）

片名《戰地阿特》別出心裁，取自水獺英文「Otter」的諧音，讓原本嚴肅的生態議題瞬間變得親民。在二戰終結80週年之際，團隊希望透過阿特的視角，將金門的土地記憶與生態之美傳遞給世界，呼籲大眾關注第一級瀕臨絕種的野生動物。《戰地阿特》將作為科博館40週年慶的重磅活動之一，於4月3日至6日正式登場。

白心儀耗時3年追蹤瀕危水獺。（三立提供）

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