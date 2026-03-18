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娛樂 最新消息

性侵判刑還嗆聲 梁軒安對話流出 受害者怒轟不原諒

藝人蕭淑慎（左）與嫩尪梁軒安。（資料照，記者潘少棠攝）藝人蕭淑慎（左）與嫩尪梁軒安。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人蕭淑慎嫩尪梁軒安3年前遭指性侵，近日判決出爐，梁軒安被法院判處4年10月有期徒刑，引起外界熱烈討論。被害人指梁軒安掐她脖子、呼巴掌強行性侵，士林地院法官查出梁軒安事後刪除被害人傳Line質問他的訊息，認定犯後態度惡劣。被害人找上媒體爆料，並公布兩人對話內容。

蕭淑慎（左）的嫩尪梁軒安遭法庭判處4年10月有期徒刑。（資料照，記者潘少棠攝）蕭淑慎（左）的嫩尪梁軒安遭法庭判處4年10月有期徒刑。（資料照，記者潘少棠攝）

根據《三立新聞網》報導，受害者指出梁軒安從控告當天起就不斷恐嚇她，還找黑道和水軍對她進行騷擾，讓她身心俱疲。受害者也曬出與梁軒安對話截圖，對話中梁軒安狂嗆「很想紅」、「好自為之」、「欠的錢記得還一還」。圖中最後對話於2024年8月14日下午12：41發送，內容為：「然後啊 你自己好自為之 有很多事情 我把時間排序都用好了 我還會給你最後一次機會 不要因小失大」。

受害者在社群平台發文控訴「新聞已經報這麼多了，判決書已經夠詳細了～你梁軒安還想狡辯說自己有冤？！」同時憤怒文章底下疑似有許多水軍試圖帶風向，氣得受害者留言：「還用水軍在我文章底下留言？你作奸犯科要不要臉」更強調自己不會原諒，絕對要梁軒安進監獄蹲大牢。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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