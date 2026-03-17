為衝流量「拆封試吃」丟回架上 網紅詹姆士遭2賣場提告下場出爐

網紅詹姆士（呈）惡搞賣場。（翻攝自IG）

〔記者許國楨／台中報導〕為了搏版面、衝流量竟踩紅線！一名擁有近3萬粉絲的IG網紅「詹姆士（呈）」戴姓男子，過去多次以誇張內容吸引關注，卻在2023年間夥同賴姓攝影師闖入量販賣場拍攝惡搞影片，當場拆封洋芋片、飲料甚至紙巾使用後再放回貨架，並刻意剪掉事後結帳畫面上傳社群，引發撻伐，二審法官認原判過輕，最終改判戴男8月徒刑、賴男6月徒刑，並撤銷戴男緩刑，全案確定。

回顧案情，戴男為經營IG帳號與抖音頻道，2023年11月底深夜前往台中家樂福德安店拍攝影片，由賴男掌鏡，戴男則從貨架拿取商品拆封試吃，隨後再放回架上，過程不僅語帶戲謔，還刻意營造「可以隨便吃不用買」的錯誤印象，隔日影片上傳後迅速引爆爭議。

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未料事隔不到兩個月，兩人又於2024年1月再度前往全聯台中大坑店，以相同手法開封食品及紙巾民生用品，甚至直接對鏡頭喊話「希望大家學起來」，家樂福與全聯先後提告，強調絕不容許類似行為破壞市場秩序。

台中高分院改判戴男8月徒刑，撤銷緩刑宣告。（資料照）

一審審理時，法院考量兩人坦承犯行，並與業者達成調解各賠償20萬元，合計40萬元，依妨害信用罪判處戴男應執行6月、賴男4月徒刑，均宣告緩刑2年，並得易科罰金，檢方認量刑過輕提起上訴。

二審合議庭審酌後指出，戴男身為網紅，明知網路擴散力強，卻刻意散布誤導內容，已造成消費者對賣場食品安全產生疑慮，甚至引發不必要的恐慌，對業者信用與名譽傷害重大，此外，戴男二審期間另涉網拍詐騙遭判刑6月，緩刑條件已消失，遂改判戴男8月徒刑、賴男6月徒刑，撤銷戴男緩刑宣告，但2人均可易科罰金，全案確定。

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