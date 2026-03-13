自由電子報
李炳輝賣唱維生...網紅質疑養生館掛名「很諷刺」 店家親揭真相

李炳輝時常在淡水街頭演唱糊口，生活狀況備受外界關注。（本報資料照）李炳輝時常在淡水街頭演唱糊口，生活狀況備受外界關注。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕77歲盲人歌手李炳輝憑藉《流浪到淡水》一曲紅遍大街小巷，晚年仍常在淡水街頭演唱賣藝糊口，生活狀況備受外界關注。然而，網紅歌手「開水小姐」近日則公開質疑，每次經過「李炳輝足體養生館」時，都會想到本人仍在街頭演唱討生活「就覺得蠻諷刺的！」部分網友因此揚言抵制該店家。對此，該養生館如今發出聲明，店長也出面做出回應。

開水小姐近日發文提及，每每經過掛名「李炳輝」的足體養生館時，都會進一步想到本人仍在淡水街頭努力活著，極大的對比不禁讓她質疑「就覺得蠻諷刺的。」對此，該養生館店長也出面給予回應，指出李炳輝除了在河邊唱歌外，平時也會在菜市場雞肉攤前唱歌，路過民眾常會給他零錢打賞，偶爾還會到店裡串門子，甚至開玩笑問「師父今天簽幾號」是名相當幽默的人，強調他一直很認真地用自己的方式生活，希望外界不要過度放大他的生活處境。

隨著事件持續延燒，有網友自稱在淡水創始店工作，指出該店自民國91年開店至今已有24年，期間每個月皆支付數萬元代言費給李炳輝，還有三節獎金都是由李炳輝託人前往領取，從未中斷。不僅如此，李炳輝足體養生館如今也發出聲明，「李炳輝先生的肖像權，是經由李炳輝先生本人親自授權，並經律師公證合法取得，目前每個月皆依約提供代言費及相關禮金等費用。」

李炳輝足體養生館聲明全文

哈囉，各位廣大的朋友大家好：

感謝大家長期以來對李炳輝先生生活狀況的關心與支持，也謝謝各位的愛心與善意，關懷一位較少在螢光幕前露面的藝人。各位的善心充滿正能量，尤其在社會上時常出現負面新聞的時刻，更讓善的循環持續在社會中流動。

為了消除各位的疑慮，在此特別說明：

李炳輝先生的肖像權，是經由李炳輝先生本人親自授權，並經律師公證合法取得。

目前每個月皆依約提供代言費及相關禮金等費用。

若各位朋友仍有疑問，也歡迎親自向李炳輝先生求證。

也懇請大家在未經查證前，避免以訛傳訛或散佈不實訊息，以免影響到 李炳輝養生館 認真工作的同仁。

請大家多加留意與求證，讓善意與關懷能以正確的方式傳遞。

再次感謝大家的關心與支持，謝謝！

點圖放大body

