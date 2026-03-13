自由電子報
娛樂 最新消息

大谷翔平霸氣護妻WBC祭2禁令！ 「4行為」獲封老公界天花板

「二刀流」大谷翔平不只球技封神，連當老公都是教科書等級！（達志影像）「二刀流」大谷翔平不只球技封神，連當老公都是教科書等級！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著2026 世界棒球經典賽 （WBC）日本隊以全勝之姿挺進邁阿密，並將於後天（3/15）迎戰委內瑞拉的賽陣確定，日本隊長大谷翔平在球場外的「護妻行動」細節，也被日媒《女性SEVEN》逐一挖出，讓全球大谷迷狂讚：「大谷不只球技封神，連當老公都是教科書等級」。

據日媒披露，大谷翔平為了保護愛妻田中真美子不被騷擾，日本媒體圈流傳著「兩條絕對不能踩的紅線」，否則會被大谷團隊無限期封殺（禁止採訪）：一是禁止主動接觸採訪，媒體不得試圖靠近或私下訪問真美子；二是禁止拍攝觀眾席，即使真美子就在場邊看球賽，轉播與攝影也必須刻意避開她所在的區塊，這也解釋了為什麼3月6日「台日大戰」時，全台灣球迷都在尋找真美子，但各電視台和媒體幾乎都捕捉不到她的身影。

此外，日媒也整理出大谷在WBC賽事期間「霸氣護妻」的模範老公行徑：

1. 回日本第一步，先安頓妻小：2月底當日本隊在名古屋集訓時，多數球員都是直接飛往名古屋，只有大谷特別要求先降落羽田機場。原因是為了親自護送真美子、剛滿1歲的女兒以及愛犬Decoy回到東京住處安頓，之後才動身前去和球隊會合。

2. 拒住飯店、光速下班：WBC東京賽程期間，日本隊包下高級飯店供球員入住，但大谷堅持每天開車回家。 他笑稱自己「想趕快回家睡覺」，但媒體狂猜「他」是為了回家抱老婆小孩。

3. 隱密的真美子VIP應援：球界人士透露，WBC賽程期，真美子雖非每場都現身應援，但她為了不干擾賽事並躲避媒體，通常選擇坐在極為隱密的 VIP 包廂，而非一般的球員家屬席。

4. 最強求生欲金句：當大谷在記者會被問到「目前最尊敬的運動員是誰」時，他毫不猶豫地秒回：「是我老婆。」讓全場媒體與網友直呼：「大谷不只球速快，求生欲也是 160 公里等級！」

