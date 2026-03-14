宥勝前妻罕爆喜訊！家中「新成員」報到：緣分來真的擋不住

宥勝（左）爆出性騷擾事件重創演藝事業，還沒傳出離婚前的這幾年，都是林慈惠一肩扛起家庭重擔。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕藝人宥勝因對女助理跨坐、強吻等強制猥褻行為，遭法院判刑8個月，緩刑5年並需向國庫支付200萬元，而後因輿論宣布退出演藝圈，還傳出與妻林慈惠離婚，林慈惠2月揭露搬家心境，近日傳出2人疑似同遊日本，但都不被證實，沒想到今天林慈惠罕見分享喜訊，她說：「毫無預期的緣分，既然來了，就勇敢抓住吧。」原來是女兒得償所願養了心愛的狗。

她透露女兒一直有個夢想，希望長大能當動物管理員，非常喜歡與各種動物相處，因此一家人只要出遊、時間允許，就會安排動物園或牧場行程。不過女兒心中最大的願望，始終是能養一隻陪伴在身邊的狗狗。

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這幾年身邊朋友陸續養寵物，讓女兒養狗的念頭越來越強烈，而她替女兒設下不少「關卡」考驗，例如要先存到一定金額支付疫苗與晶片費用、負責狗狗到家後的行為教養，包括定點上廁所、不能亂咬人，甚至若採鮮食餵養，也必須學習備料與煮食；每天陪玩、陪睡、遛狗等責任都得一肩扛起。

林慈惠分享小狗可愛睡覺模樣。（翻攝自臉書）

林慈惠說女兒為此相當認真，不但買了教養書研讀，還邀她一起到流浪動物之家看狗狗。但過年回老家時，長輩們認真評估各種現實問題後，女兒只能忍痛放棄，還為此大哭一場。

沒想到就在決定放下時，緣分突然降臨。林慈惠說，朋友家的臘腸狗剛好生了小狗，女兒得知消息時眼睛都亮了，但她當下仍表示要再討論、考慮，原以為事情就此淡去。沒想到過了幾天，朋友又傳訊問：「狗狗斷奶囉！有確定要帶回家嗎？」一連串「靈魂考驗」讓她笑說：「緣分來的時候真的擋也擋不住。」

最後一家人咬牙做出決定，把小狗接回家，林慈惠也開心宣布：「歡迎來到我們家唷，小吉寶。」並以「新生命新氣象」、「熱熱鬧鬧的一家」為貼文收尾，分享家中新成員報到的喜悅。

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