《綜藝一級棒》三劍客 胡鬧笑果佳

陳孟賢（左起）、許志豪與陳隨意堪稱「三劍客」，撐起節目的綜藝節奏。（中視提供）

記者傅茗渝／專訪

《綜藝一級棒》的綜藝效果，全賴許志豪、陳孟賢、陳隨意這「三劍客」的化學反應。三人截然不同的調性，讓節目脫離了傳統歌唱節目的死板，多了份鄰家客廳的胡鬧感。

陳孟賢（左）逐漸放開歌手包袱，陳隨意則以真性情搏觀眾緣。（中視提供）

許志豪自《超級紅人榜》磨練10年，來到無線台坦言壓力爆表，每週一早上九點必會「自動醒來」盯收視率。他在台上是中流砥柱，既要接球又要圓場，與康康默契十足。他笑說，康哥給的空間極大，讓他敢在台上挖掘不同的自己，「以前想當優雅的費翔，現在發現演歌中劇、玩遊戲才是我活下去的本事。」

請繼續往下閱讀...

陳隨意（右）與陳孟賢一呆一鬧的化學反應，常讓現場笑聲不斷。（中視提供）

陳孟賢則一度後悔接棒，直言主持人的錢最難賺，為了跟上時事，連出國玩都在想歌單。從最初怕吐槽太過火會得罪前輩，到現在能跟許志豪互虧、跟康康頂嘴，陳孟賢的轉變在於「放開」。當樂隊下錯節奏時，他能臨場搞笑化解，反應之快早非當日那個只會「騷」的歌手。

「鹿港代表」陳隨意則是節目的靈魂吉祥物。他自認反射神經極慢，常「人家講到高雄，我還在想台北的梗」，卻也因此營造出一種天然呆的冷幽默。即便跳舞同手同腳、臉部表情猙獰到像在吵架，他也堅持「既然跳不好，就要跳得認真」。這種「憨直」在團隊裡反而成了最強後盾，只要陳孟賢歌沒唱好、感到不安時，陳隨意就會在合唱時加大音量帶領，私下互挺的交情，才是觀眾最愛看的真性情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法