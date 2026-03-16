水逆結束！12星座迎翻身週 白羊座新月許願全破解

3月19日白羊座新月與3月20日迎接春分節氣，占星學上的「新年」正式開啟。（資料照，氣象署提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好消息！水逆終於結束，迎來「黎明重整期」。塔羅專家艾菲爾表示，隨著3月19日白羊座新月與3月20日迎接春分節氣，占星學上的「新年」正式開啟。這也代表萬物即將從冬眠中甦醒。本週水星在雙魚座恢復順行，過去3週的困擾、卡關也將散去。雖然本週週中仍受金木四分相影響，情緒仍有起伏，但隨著火星與木星形成強大三分相，行動力將全面回歸。本週適合清理誤解、重整計畫，隨著新的開始播下種子，讓未來一年能夠見到光明。

白羊座

本週是白羊座的「主場時刻」，隨著太陽進入白羊座與本名宮新月雙重加持，白羊座將會感受到前所未有的生命力與野心。甩開先前的自我懷疑以及溝通不良，火星與木星的3分相會為事業與財富注入行動力，適合執行大膽計畫、更新個人形象，請帶著勇氣全力衝刺。

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白羊座新月許願儀式：在新月當晚穿上一件紅色的衣物，點燃一盞明亮的燈，對著鏡子大聲說出三個你今年一定要達成的「個人第一」。

金牛座

金牛座本週會經歷「黎明前的最後沉潛」，新月發生在你的隱密宮位，這正在提醒著啟動大計畫前，需要來一次徹底的心靈大掃除。受金木四分相影響，人際開支或社交應酬上將有些衝動，但隨後的火木三分相會幫你找回務實的賺錢動力。隨著水星順行，過去困擾你的流言蜚語或睡眠問題將會改善。這週適合處理幕後規劃或清理舊有的心理包袱讓新年的曙光真正照進你的生活。

白羊座新月許願儀式：找一段獨處的時間，將一個象徵「負累」的舊物埋入土中或丟棄，並在心中默念：「我放下過去，擁抱新生」。

雙子座

雙子座守護星水星終於恢復順行，在職場上的溝通混亂與專業誤解將會得到平反。新月發生在雙子座的社區宮位，預示著新的人脈圈、新的團隊合作或新的社交願景即將開啟。金木四分相可能會讓雙子座對朋友圈的某些價值觀感到衝擊，但火星在事業宮的加力，更有能量去爭取應得的位置。適合拓展人脈、主動聯繫重要貴人。請展現機智，將累積的靈感轉化為具體的社群影響力。

白羊座新月許願儀式：在社群軟體上發出正能量的貼文，或是傳訊息給你最想連結的三位貴人，象徵開啟新的人際網路。

巨蟹座

本週對巨蟹座來說是「事業形象的重啟」。新月點亮了事業頂峰位置，象徵著新的職業目標、晉升機會或公眾地位的確立。水星順行後，對長遠規劃的思考將變得清晰，不再受限於情緒的迷霧。火星與木星的三分相為巨蟹座的海外事務、高等學習或信念系統注入了動力。這是一個適合展現權威、與上級討論未來藍圖的黃金期。雖然金木四分相提醒雙子座要注意家庭與事業間的開支平衡，但整體的上升趨勢已勢不可擋，請勇敢站上舞臺。

白羊座新月許願儀式：準備一張名片或在紙上寫下你渴望的新頭銜，放在你的辦公桌左側，想像自己已經置身於那個理想的位置。

獅子座

獅子座本週視野將會被徹底拉開。新月發生在你的遷移宮，激發對旅行、進修、跨界合作或人生哲學的全新渴望。水星順行後，財務與共用資源上的溝通將恢復順暢，過去卡住的款項或投資問題有望迎來轉機。火星與木星的三分相則在偏財與深度合作上有助力。本週適合規劃旅行，或是報名一項能提升競爭力的課程。請放下對過去小節的糾結，將眼光放向更遠的星辰大海，形成新的格局。

白羊座新月許願儀式：準備一張世界地圖或你嚮往之地的照片，在上面圈出一個地點，並寫下你預計啟程的時間。

處女座

處女座進入「深層資源的整合期」。守護星水星在對宮恢復順行，可說是一份大禮，過去三週與伴侶或合夥人間的雞同鴨講、契約延宕將會迎來曙光。新月點亮處女座的第八宮，這是一個關於資源共用、投資、保險與深度情感轉化的起點。火星與木星的三分相為關係注入行動力，適合與重要他人共同決定一項長期的財務或情感計畫。這週適合清理舊有的情緒債務，以更坦誠、更有韌性的姿態處理複雜的人際與金錢問題，迎接真正的重生。

白羊座新月許願儀式：在一張紅紙上寫下你想清空的債務或負能量，在安全的環境下將其燒化，象徵能量的徹底轉化。

天秤座

天秤座本週重心在於「關係的全面重啟」。新月發生在對宮伴侶宮，預示著一段重要的合夥關係或親密連結即將開啟新篇章。守護星金星與木星的四分相可能會讓天秤座在感情中感到一點過度擴張的壓力，但水星順行後，溝通將變得更具同理心。火星與木星的三分相為日常工作與健康注入了動力，適合與合作夥伴共同執行新的生活計畫。這是一個修補裂痕、訂下新盟約的好時機，請放下過去的委曲求全，以對等的姿態重新定義重要關係。

白羊座新月許願儀式：準備兩顆紅色的寶石或蠟燭，象徵你與重要物件的平等，將它們並排放在一起，許下共好的願望。

天蠍座

天蠍們本週該關注「日常節奏與身心效率的啟動」。新月發生在工作與健康宮位，這是一個重整生活作息、開啟健身計畫或改善工作流程的絕佳時機。隨著水星恢復順行，溝通與表達上的阻礙將會消除，特別是關於創意思考與戀愛關係的誤解。火星（天蠍座的守護星）與木星的三分相為你的創造力與熱情注入了實質的燃料，適合將才華轉化為具體的勞動成果。本週請腳踏實地、苦幹實幹，別再只是沉溺於感性思考，動起手來改善生活細節，幸福感也隨之而來。

白羊座新月許願儀式：親手整理你的辦公桌或書桌，在桌角放置一盆翠綠的植物，象徵你的效率與生命力隨新月發芽。

射手座

射手座本週將迎接一場「創造力與愛情的復蘇」。新月發生在第五宮，點燃了才華、戀愛與玩樂宮位。過去水逆在家庭宮帶來的繁瑣雜事將在水星順行後解決。守護星木星與火星形成和諧三分相，賦予射手座強大的居家能量與行動力，適合進行房產規劃或深層的情感連結。雖然金木四分相可能帶來一些社交上的超支，但整體的快樂指數極高。請盡情展現魅力，無論是投入一場新戀情還是開啟一個創意項目，射手座的熱情將會感染身邊的所有人。

白羊座新月許願儀式：畫一張充滿色彩的畫（即使只是塗鴉），在畫的中央寫下你的名字，許下一個關於「快樂」與「熱情」的願望。

摩羯座

摩羯座本週重點在於「內在根基與家庭的安全感重啟」。新月點亮了家庭宮，這是一個關於房產買賣、搬遷、居家整理或修補親情關係的絕佳起點。水星恢復順行後，過去關於合約或兄弟姊妹間的溝通混亂將會平息。火星與木星的三分相為溝通與行動力注入了效率，適合處理文書工作或短期差旅。本週適合「穩定後方」，當家中的秩序建立好了，對未來的事業野心才會有更穩固的支撐。請花時間與家人對話，建立新的家庭規範。

白羊座新月許願儀式：在家中大門口或玄關處更換一個新的擺飾，並在此處灑上一點點鹽水淨化，象徵守護家庭的穩定與新生。

水瓶座

水瓶座本週在「溝通與學習」上將迎來爆炸性的重啟能量。新月點亮了第三宮，預示著新的學習計畫、寫作計畫或短程差旅即將開啟。水星順行後，對財富與價值的焦慮將會減輕，溝通會變得更精準。火星與木星的三分相為正財運與個人價值注入動力，適合進行薪資談判或開發新的收入管道。金木四分相提醒水瓶座不要在社交聚會中過度揮霍，散發出的獨特思維將會吸引志同道合的人。這是一個適合發聲、分享原創想法的機會，水瓶座的觀點將會被聽到。

白羊座新月許願儀式：買一本全新的筆記本，在第一頁用紅筆寫下你今年想要學習的三項技能或想要完成的寫作計畫。

雙魚座

雙魚座本週將迎來「價值的重建與財務的曙光」。新月發生在財富宮位，這是關於理財計畫、薪資待遇或自我價值確認的重要重啟。最棒的是，水星就在雙魚座的星座恢復順行，那種雲裡霧裡的感覺將消失，思考恢復理智與清明。火星在本命宮與木星形成三分相，帶來極強的執行力，非常適合執行那些之前停留在腦海中的構思。海王星在週末合日，雖然會帶來一點夢幻感，但只要守住新月的務實目標，這股能量將化為最美的人生意境。

白羊座新月許願儀式：挑選一個你最喜歡的皮夾或存錢筒，放入一枚象徵「種子」的金幣，對著它許下關於「財富自主」的願望。

民俗說法，僅供參考

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