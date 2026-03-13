自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一張表秒懂！12星座「職場黃金拍檔」助攻2026過關斬將一路發

職場不是一個人的武林，12星座職場生存哲學很簡單，找到你缺的那塊「拼圖」自然無往不利。（Gemini）職場不是一個人的武林，12星座職場生存哲學很簡單，找到你缺的那塊「拼圖」自然無往不利。（Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕主管瞎？同事懶？小人多？職場從來不是一個人的武林，而是一場關於「缺憾」的精準拼圖。

別再抱怨同事太瘋、隊友太魯莽或拍檔太龜毛。星座專家「安德魯的賤聲房」分析12星座在職場反映出來的性格提醒，火象星座（牡羊、獅子和射手）的衝勁需要風象星座（雙子、天秤、水瓶）的導引，土象星座（金牛、處女、摩羯）的生硬需要水象星座（巨蟹、天蠍、雙魚）的滋潤；風象星座的天馬行空需要土象星座的落地執行，而水象星座的細膩感性則需要火象星座的霸氣護航。

安德魯強調，這世界上沒有完美的個人，只有無敵的組合。當你放下成見，看見那個「頻率不對」的人背後隱藏的超能力時，你會發現：那些曾讓你翻白眼的瞬間，其實都是通往財富自由的入場券！

趕快標記你身邊那個「相愛相殺」的靈魂拍檔，大聲告訴他：「謝謝你的不離不棄，讓我們一起原地起飛！」

（註：請參考上升星座，那是你在職場上的面具；如果想看更深層的合夥運，再參考太陽。）

職場四大象限星座配對法則（安德魯的賤聲房提供）職場四大象限星座配對法則（安德魯的賤聲房提供）

【火象×風象➤能量與方向的完美組合】

．互動邏輯：火象衝動易得罪人，風象憑著「死人能說成活人」的嘴砲功力，將火象的魯莽美化為熱情，幫忙擦屁股並補足公關能力的空缺。

．加分價值：風提供氧氣讓火燒得更旺，卻不會焦黑。

火象（牡羊、獅子和射手）在職場上就是3顆行走的人肉炸彈，不管是你的上升還是太陽落在火象，你們的特點就是「急」。你們的優點是衝勁，但缺點是耐性大概只有3秒鐘。火象的人看到目標就衝，腦袋通常還沒轉過來，身體已經在外面闖禍了。我常說，火象星座的人上班不是在工作，是在「打仗」，每天都覺得全世界都在拖累他的進度。

但火象象限的頭號貴人，絕對是風象（雙子、天秤、水瓶）。為什麼？因為火需要氧氣才能燒得旺，而風象就是那個氧氣。如果火象身邊沒有風，那這把火很快就會把自己燒焦，然後變成一堆沒用的灰燼。

風象象限具備了火象最缺的東西，叫做「靈活性」和「轉圜餘地」。火象的人很硬，遇到困難只想正面對決，結果往往是兩敗俱傷。但風象的人不一樣，風象是職場上的「高級潤滑劑」。

當火象因為太衝，在開會的時候拍桌子跟主管對嗆，或者是不小心給了客戶一個根本做不到的承諾，導致自己撞到滿頭包、準備要收拾行李走人的時候，風象已經靠著那張死人都能說成活人的嘴，去幫你把這門親事圓回來了。風象會先去跟客戶喝杯咖啡，把火象的「魯莽」美化成「對專案的極致熱情」，再把火象的「失誤」說成是「大膽的創新測試」。

最厲害的是，風象幫你擦完屁股後，還能讓對方覺得：「哇，這組團隊真的很有活力！」火象的朋友們，你們要認清現實，你們的爆發力很強，但你們的「續航力」跟「公關能力」真的趨近於零。如果你身邊有一個風象隊友，願意在你發瘋的時候拉住你，願意在你闖禍的時候幫你圓謊，請你每天早起為他祈禱，甚至他的三餐你都該包了！因為沒有他幫你在前面擋子彈、在後面補破網，你可能早就被職場生態系給自然淘汰，甚至被告到破產、流落街頭了。

這就是火與風的「黃金組合」，火提供能量，風提供方向。如果你是火象，趕快回頭看看你那個每天看似在薪水小偷、一直在聊天八卦的風象同事，他可能就是你這輩子最重要的救命恩人！

【土象×水象➤硬度與溫度的最佳拍檔】

．互動邏輯：土象（金牛、處女、摩羯）追求專業近乎非人化，常搞得氣氛窒息；水象（巨蟹、天蠍、雙魚）能感知土象的壓抑，用情緒價值（如一杯溫水、一句理解的話）化解土象的疲憊與孤傲。

．加分價值：水軟化了土的脆化，讓土象在「把事做對」之餘，還能「得人心」。

如果說公司是一座大樓，土象就是那根最粗的鋼筋、最硬的承重牆。不管是你的上升還是太陽落在土象，你們就是公司的脊椎，沒有你們這種任勞任怨、把公司當成家在守護的人，這間公司基本上撐不到過年就倒了。但土象有個通病，就是活得太用力、太嚴肅了。你們太固執、太壓抑，一旦進入工作狀態，整個人就像一塊移動的墓碑，臉上寫著「生人勿近」，甚至連呼吸的頻率都讓人感到窒息。

所以我常說，土象的救命恩人，通常是水象。為什麼？因為土象太硬了，硬到最後會脆化、會斷裂，你們需要水象那種溫柔的流動來幫你軟化，幫你把那顆已經變成化石的心給泡開。

在職場上，土象最怕、也最恨那種不專業的豬隊友。當你們看到有人開會遲到、報表數據寫錯，你們內心的怒火不是噴出來的，而是像岩漿一樣在裡面悶燒，燒到你自己胃潰瘍、燒到你晚上睡不著覺。土象的人通常眼裡只有數字、邏輯跟結果，你們溝通起來就像機器人，常常講不到三句話就把辦公室的氣氛搞得跟告別式一樣冰冷。

這時候，水象的貴人特質就完全體現出來了。水象最擅長的是什麼？是「情緒感知」。當全辦公室都覺得你這塊石頭快要爆炸、大家都在躲你的時候，只有水象敢走過去。

水象會默默地接住土象所有的負能量，不管是你那種令人窒息的壓力和沒完沒了的碎念。當你因為一個報表的字體不對、或是某個環節出錯而氣到心臟痛、手都在抖的時候，水象不會跟你講大道理，他會直接遞上一杯溫水，甚至是幫你點好你最愛的那間下午茶，然後溫柔地說一句：「我知道你壓力很大，這一切都是因為你太負責、你都是為了公司好。」

相信我，這句話對土象來說，簡直就是乾枯沙漠裡的一場及時雨，比領獎金還能讓你平靜！水象的貴人之處在於，他能幫你處理那些你最不屑、也最不會處理的「人情世故」。土象負責把事情做對，水象負責讓這件事做對之後，大家還願意繼續跟你共事。

如果你的職場生涯裡沒有水象幫你調和，你很可能事做成了，但人也得罪光了，最後變成一個孤獨的高層。所以，土象的朋友們，請珍惜你身邊那個看起來有點情緒化、有點感性的水象夥伴，他們不是軟弱，他們是你職場人生的「高級緩衝墊」，沒有他們，你這塊鋼筋遲早會因為太硬而折斷。

【風象×土象➤夢想與落地的跨系奇蹟】

．互動邏輯：這是最能賺大錢的組合。風象（雙子、天秤、水瓶）負責天馬行空的創意，土象（金牛、處女、摩羯）邊罵邊用 Excel把火星語翻譯成地球人的企劃書，將泡影變成事業。

．加分價值：風帶領土看見世界，土幫風實現夢想。

很多人覺得這兩組人根本是不同次元的生物，活在完全平行的宇宙。風象（雙子、天秤、水瓶）在土象眼裡，就是一群不著邊際、不切實際的外星人，天天在那邊講一些聽不懂的火星語，開會的時候提案一個比一個浮誇，感覺他們的腦袋裡裝的是乾冰，隨時都在冒煙跟升華。

而土象（金牛、處女、摩羯）在風象眼裡，就是死板、無趣、活在清朝的糾察隊，只會在那邊對預算、對表格、對那些芝麻綠豆大的細節。風象在想怎麼去月球，土象在想氧氣筒一小時租金多少錢。這兩組人見面不互掐、不翻白眼翻到後腦勺就不錯了，還談什麼貴人？

但我告訴你，這才是最硬核、最能賺大錢的「黃金拍檔」。

風象的腦袋確實很快，創意多到可以裝滿銀河系，但風象有個致命傷，就是他們通常「只管生，不管養」。他們丟出一個驚天動地的點子之後，下一秒可能就忘記自己說過什麼，直接去想下午茶要吃什麼了。風象的點子如果沒有土象在下面死命拉著那條線，永遠只是「外太空的垃圾」，漂浮在真空中，看得到摸不到。你說你想做一個史上最強的 APP，風象想的是介面要多酷炫，但土象想的是伺服器誰付錢、程式碼誰來寫、壞掉的時候誰去修。

土象就是那個最毒舌、但也最可靠的「地勤人員」。他會一邊翻白眼、一邊用那種看智障的眼神看著風象說：「你這方案邏輯死掉了吧？預算在哪裡？時程表呢？你有考慮過地球引力跟公司法規嗎？」

雖然嘴巴很臭，但土象最感人的地方在於，他罵完你之後，並不會叫你去死，而是會默默打開他那個強迫症等級的 Excel，把風象那些天馬行空的火星語，一行一行、一個字一個字地改成人類看得懂、主管願意簽字、客戶願意掏錢的企劃書。風象負責把夢做大，土象負責把夢做實。

這種「邊罵邊幫你改作業」，甚至幫你把爛攤子收成黃金的土象，才是風象這輩子最該跪謝的貴人。如果沒有土象，風象一輩子就是個懷才不遇的「夢想家」；但有了土象，風象的點子就能落地生根，變成真正的「事業」。

土象的朋友們，你們也要認清楚，如果沒有風象那種瘋子般的創意，你這輩子可能就只會在那張表格裡老死。是風象帶你看到了外面的世界，帶你做了你這輩子想都不敢想的大夢。所以，這兩個人湊在一起，不是在吵架，就是在通往財富自由的路上！

風象的朋友們，下次那個土象同事再糾正你的標點符號或預算超支時，別急著生氣，他不是在找你麻煩，他是在幫你把夢想從外太空拉回地球發光發熱！你應該慶幸，還好這世界上有人願意幫你這種外星人翻譯地球語。

如果你身邊正有一個每天對你碎碎念、卻又一邊幫你改 PPT、一邊幫你算帳的土象，趕快在留言區標記他，大聲說出那句你平時說不出口的「謝謝糾察隊」！沒標記的風象，明天你的 PPT 可能就會被土象刪掉喔！

【水象×火象 ➤策略與行動的命定組合】

．互動邏輯：水象（巨蟹、天蠍、雙魚）常陷入精神內耗，火象（牡羊、獅子和射手）則用「管他的衝就對了」的霸氣將水象拉出泥淖。火象負責擋子彈，水象負責在後方偵查掃雷避開暗箭。

．加分價值：火給了水破局的膽量，水給了火細膩的戰術。

水象在職場上其實是很吃虧的，因為你們的靈魂太細膩了，細膩到很容易給人一種「想太多」、「太感性」，甚至是「優柔寡斷」的負面標籤。

在土象眼裡，你們是隨時會碎掉的玻璃心；在風象眼裡，你們是不知道在糾結什麼的怪咖。水象的人在辦公室，最常發生的狀況就是「內心戲氾濫」。主管早上的眼神稍微冷了一點，你們就能在座位上回憶出一整部《甄嬛傳》的劇情，開始檢討是不是自己昨天報告哪裡寫錯？還是剛剛進門沒打招呼？同事一句不經意的冷言冷語，你們能在那邊自我懷疑三天三夜，心裡的小劇場開得比百老匯還勤，最後把自己搞得身心俱疲，案子進度卻卡在原地。

所以，水象最需要的貴人，其實是火象（牡羊、獅子、射手）。這聽起來很奇怪對吧？大家從小到大聽到的都是「水火不容」，覺得這兩組人碰到一起不是水被煮乾，就是火被澆熄。錯了！在職場的實戰邏輯裡，這才是真正的「命定救命恩人」組合。

水象的人最大的弱點，叫做「精神內耗」。你們明明很有才華，洞察力極強，甚至能看穿客戶沒說出口的需求，但你們常常陷入情緒的泥沼裡拔不出來。你們怕得罪人、怕被拒絕、怕自己不夠完美，結果往往在「等待時機」中浪費了所有機會。這時候，火象那種「管他的衝就對了」、「死就死吧先做了再說」的熱血，就像是一台馬力最強的強力抽水機，會直接把水象從那些黏糊糊的情緒裡強行抽出來，直接載你上高速公路。

火象的人邏輯簡單到讓你發笑：有問題？解決它！有人罵你？我噴回去！有人不簽約？我再去敲他門！火象那種近乎野蠻、甚至有點橫衝直撞的生命力，對水象來說是最好的強心針。當水象在那邊反覆糾結「萬一失敗了怎麼辦、萬一大家不喜歡我怎麼辦」的時候，火象已經把合約拿回來塞到你手裡，大咧咧地說：「別廢話了，東西我都拿回來了，剩下的你弄，我先去吃燒肉了！」

火象會用那種不講理的霸氣，幫水象擋掉辦公室裡那些無謂的流言蜚語。只要火象認定你是「自己人」，他就是你最硬的盾牌。誰敢在背後碎嘴水象，火象是那種會直接衝到對方桌子前問「你有什麼意見」的人。這種粗暴的保護，對水象來說簡直是安全感的終極來源。

而水象能回饋給火象什麼？是火象最缺的「深度」、「策略」與「防禦力」。火象衝太快容易踩雷、容易掉進別人的陷阱，水象那種精準的直覺，能幫火象避開看不見的暗箭。水象給火象細膩的戰術，火象給水象破局的膽量。這才是真正的「靈魂拍檔」——一個負責衝鋒陷陣開路，一個負責後方偵查掃雷。

所以，水象的朋友們，別再覺得那個火象同事很吵、很魯莽、很沒大腦了。當你下次又在那邊糾結「老闆那個表情是不是在針對我」的時候，趕快去抱一下身邊那個火象同事的大腿，聽他講兩句粗糙但有力的髒話，你會發現世界豁然開朗。他那種「誰敢欺負你我就去跟他拼命」的傻勁，才是你職場生涯裡最強大的防彈衣！

水象的朋友們，如果你身邊正有一個每天大嗓門、看起來沒心沒肺，卻總是在你最脆弱的時刻站出來挺你的火象，趕快在留言區標記他。不要害羞，大聲跟他說聲：「謝謝你的橫衝直撞，救了我的胡思亂想！」

【職場生存哲學➤認清貴人、找對拼圖】

職場上這四大象限的配對，其實就是一場關於「缺憾」的拼圖。

火象有膽量但沒耐性，風象有創意但沒落地，土象有執行力但沒溫度，水象有情感但沒勇氣。我們每個人天生就是「殘缺」的，所以我們才需要那個能補足我們靈魂缺口的人。你以為那個整天跟你吵架、頻率對不上的同事是你的剋星？錯了，他可能是老天爺派來救你的那塊「關鍵拼圖」，只是你太固執，一直想把蘋果的充電線插進安卓的孔。

很多人在職場上混得不好，是因為他們一直試圖把自己變成別人。火象想學土象的冷靜，結果燒壞了腦袋；水象想學風象的灑脫，結果哭乾了眼淚。

你不需要變完美，你只需要找對隊友！

如果你是火象，去找你的風；如果你是土象，去接你的水。當你找對了那個「靈魂拍檔」，你們湊在一起產生的化學反應，絕對不是一加一等於二，而是直接開掛、原地起飛！這種組合湊在一起，真的不是在賺大錢，就是在通往財富自由的特快車上。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中